Progetto Bruna sull'educazione e sicurezza stradale al Teatro Bongiovanni di Sommariva del Bosco

Nella mattinata di martedì 27 gennaio 2026 presso il Teatro Bongiovanni di Sommariva del Bosco si è svolto il Progetto Bruna, concorso per l'anno scolastico 2025/26.

Incontro con le classi della terza media del plesso scolastico di Sommariva del Bosco, con la partecipazione dei genitori di Bruna, Manissero/Tavella, il Sindaco Marco Pedussia, l'assessore alla salute Laura Petito, il consigliere Nicola Galdi, la dirigente scolastica D.ssa Anna Giordana, alcuni insegnanti e l'associazione Dream of children con il presidente Fabrizio Boasso e la vice presidente Valentina Spinelli.

L'argomento trattato è stato quello dell'educazione e della sicurezza stradale. I vari aspetti sono stati esposti da alcuni esperti in tema di: legislazione e normativa stradale, uso e abuso di alcol, come intervenire in sicurezza sul luogo dell'incidente con le relative protezioni.

Un dovuto ringraziamento ai relatori: Aldo Abello (responsabile per la Provincia di Cuneo dell'ASSOCIAZIONE ITALIANA FAMILIARI E VITTIME DELLA STRADA Aps) Sergio Cozza (istruttore scuola guida di Sommariva del Bosco), Crepacci Roberto della Croce Rossa Italiana di Racconigi (istruttore di diritto internazionale umanitario), Maresciallo Marco Palumbo e il suo vive Maresciallo Matteo Chirico, Dott. Amando Vanni (servitore insegnante del club alcolisti in trattamento).

Il progetto si concluderà nella serata del 27 marzo presso il Teatro Bongiovanni di Sommariva del Bosco con una premiazione di borsa di studio per i migliori elaborati per ciascuno delle tre classi. Si pongono inoltre i dovuti ringraziamenti ad Area 30 nelle persone di Antonio Gastaldi e Gabriele La Scala per le presentazioni programmate sul Progetto Bruna.