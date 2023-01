Savigliano: vigili del fuoco a 'La Sirenetta' per il recupero di una salma

Intervento dei vigili del fuoco provinciali, nella tarda mattinata di oggi (sabato 14 gennaio), al lago artificale 'La Sirenetta' di Savigliano.



Sul posto poco prima delle 13 le squadre di Saluzzo, dei volontari di Savigliano e alcuni uomini del nucleo sommozzatori da Torino; il motivo dell’intervento il recupero di una salma.



Secondo le indagini dei carabinieri si tratterebbe di uomo classe 1979 d'origine rumena, dipendente della società che gestisce il locale nei pressi del lago artificiale. La scomparsa dell'uomo sarebbe dovuta ad (ancora) non ben specificate 'cause naturali'.



La proprietà: "Sgomenti. Era, da sempre, uno di famiglia"

A qualche ora di distanza dal ritrovamento anche la proprietà de 'La Sirenetta' si è prodotta in una dichiarazione ufficiale di cordoglio e sorpresa a seguito dell'evento, che riportiamo integralmente: "Siamo sgomenti, questa notizia rende l'azienda profondamente triste: come collaboratore era con noi da molti anni e conosceva benissimo la nostra struttura. Da sempre, era letteralmente 'uno di famiglia'. Siamo vicini ai suoi parenti, conoscenti e amici in questo momento così difficile e inaspettato".