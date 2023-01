Costigliole, completati importanti lavori nel borgo medioevale

Completato un importante lavoro nel centro storico di Costigliole Saluzzo.

L’intervento ha comportato la messa in sicurezza e rivestimento dei muraglioni di contenimento del borgo medioevale nella zona via Siccardi, via Salita al borgo.

Si sono realizzati 6 posti auto a servizio dell'area, che prima non esistevano.

Soddisfazione espressa dal vice sindaco Nicola Carrino, rappresentante di Costigliole Saluzzo in Unione montana Valle Varaita, ente che ha destinato i fondi necessari a questo recupero.

"Proseguiamo con il programma per il centro e centro storico di Costigliole Saluzzo. Poco tempo fa abbiamo completato l'illuminazione a led, a breve avvieremo altri lavori nell'ambito del bando borghi - dichiara il vice sindaco".

Costo dell’operazione 150 mila euro finanziati da fondi Ato deliberati dall'Unione montana valle Varaita.