Domenica 22 marzo una giornata di Cuore, Sport e Solidarietà, EA7 Olimpia Milano vs Sassari per i 90 anni e per Amani Education

Domenica 22 marzo 2026 si preannuncia come una giornata speciale, di quelle che uniscono sport di altissimo livello, passione collettiva e un gesto concreto di solidarietà. Fashion Travel e BMC, in collaborazione con Giampaolo “Pippo” Ricci, capitano simbolo dell’EA7 Emporio Armani Olimpia Milano, hanno organizzato un evento unico per celebrare i 90 anni della storica società milanese e, soprattutto, per sostenere con forza il progetto Amani Education ODV.

Il programma della giornata è pensato per rendere l’esperienza indimenticabile per grandi e piccini:

Ore 8,00 - Partenza in pullman Gran Turismo dal piazzale della Piscina comunale di Fossano

- Partenza in pullman Gran Turismo dal piazzale della Ore 11,00 - Arrivo al Mediolanum Forum di Assago . Tempo libero per scoprire la bella Milano con gli spostamenti in metro

- Arrivo al . Tempo libero per scoprire la bella Milano con gli spostamenti in metro Ore 15,30 - Ritrovo obbligatorio al Forum per prendere posto

- Ritrovo obbligatorio al Forum per prendere posto Ore 20,30 circa - Rientro a Fossano

Alle 17 (orario indicativo di inizio) andrà in scena la sfida di Serie A tra EA7 Olimpia Milano e Banco di Sardegna Sassari, un match di grande basket, ma anche un’occasione per tifare tutti insieme e sentire il Forum colorarsi di biancorosso… e di generosità.

Perché proprio ora e perché proprio Amani Education?

Al centro dell’iniziativa c’è Pippo Ricci, leggenda del basket e l’uomo che da anni incarna lo spirito dell’Olimpia, grinta, leadership silenziosa, sacrificio e un cuore enorme dentro e fuori dal campo. Pippo ha scelto di legare il suo nome e la sua immagine a questo progetto perché crede fermamente nel potere dello sport e dell’istruzione per cambiare vite.

Amani Education ODVgestisce la “Kisaki Secondary School” a Singida, una delle zone più povere della Tanzania. L’obiettivo non è solo costruire aule o fornire banchi, è offrire formazione di qualità, laboratori scientifici moderni, infrastrutture dignitose e insegnare ai ragazzi competenze pratiche – dall’agricoltura sostenibile all’allevamento – per raggiungere l’autosufficienza e rompere il ciclo della povertà.

Ogni euro raccolto domenica 22 marzo sarà interamente devoluto al progetto, niente intermediari, niente spese organizzative coperte dall’incasso della trasferta. Un’iniziativa pulita, trasparente e dal grande valore umano.

Quanto costa partecipare?

€ 50,00 - Adulti

€ 20,00 - Bambini sotto i 12 anni

Si tratta di un’offerta libera suggerita, l’intero importo (viaggio pullman + biglietto partita) andrà direttamente ad Amani Education.

Come iscriversi?

Le iscrizioni sono aperte presso la sede di Fashion Travel a Fossano in Via Mazzini 6 - Tel 0172.60484 - Mail: giorgia@fashiontravel.it o sofia@fashiontravel.it

Posti limitati, affrettatevi! Domenica 22 marzo non sarà solo una partita di basket. Sarà una trasferta con il cuore, un viaggio di 90 anni di storia dell’Olimpia Milano che sceglie di guardare lontano, verso l’Africa, verso i sorrisi di ragazzi che meritano un futuro migliore.

Perché lo sport più bello è quello che si gioca insieme… e che lascia il segno anche quando finisce il cronometro.

Forza Olimpia. Forza Amani. Forza Pippo. Ci vediamo al Forum!