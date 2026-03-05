In e-bike su e giù per la collina saluzzese: appuntamento a domenica 15 marzo

Domenica 15 marzo si tiene l’escursione cicloturistica “Su e giù per la collina”: con l’accompagnamento di una guida cicloturistica abilitata si pedala su e-bike, con possibilità di noleggio di un mezzo per chi ne è sprovvisto, tra i rilievi della collina che si trova alle spalle di Saluzzo. Il percorso si sviluppa su un itinerario di circa 20 chilometri, con un dislivello positivo complessivo di 200 metri. Il tracciato alterna asfalto e sterrato e attraversa un contesto collinare ricco di vegetazione e punti panoramici lungo il quale si costeggiano anche due beni storici che caratterizzano il paesaggio e sono testimoni importanti della storia del territorio, il Castello di Castellar e il Castello della Manta.

L’attività, che è inserita nel programma del Terres Monviso Outdoor Festival, è pensata per principianti ed è organizzata dalla società cooperativa Itur, responsabile delle attività di educazione naturalistica e del programma escursionistico promossi dal Parco del Monviso. Il ritrovo è alle ore 14.30 presso lo stand del Parco del Monviso all’interno del percorso espositivo del festival, negli spazi de Il Quartiere, per chi deve noleggiare l’e-bike, e alle ore 14.45 per chi è già in possesso del proprio mezzo. Il rientro è previsto intorno alle ore 17.30. È obbligatorio l’uso del casco. Sono consigliati guanti, mantellina impermeabile, borraccia e abbigliamento adeguato alla stagione, ancora caratterizzata da temperature fresche. La partecipazione è gratuita ma la prenotazione è obbligatoria entro le ore 12 di mercoledì 11 marzo dal sito www.parcomonviso.eu. Il noleggio della e-bike ha un costo di 60 euro, con pagamento il giorno dell’escursione, ma il mezzo deve essere prenotato obbligatoriamente in fase di iscrizione all’escursione.

La collina saluzzese si presta in modo particolare all’utilizzo della bicicletta. Le pendenze rendono il percorso vario e stimolante, ma restano contenute e quindi adatte anche a pedalatori alle prime esperienze. Si tratta di un ambiente ideale per provare una e-bike: l’assistenza elettrica consente di affrontare le salite con facilità e di godere appieno del paesaggio, senza affaticarsi eccessivament