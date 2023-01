Neve in arrivo: Arpa dirama allerta gialla per la giornata di domani

Il bollettino Arpa diramato alle 12 di oggi (domenica 22 gennaio) parla chiaro: dalla mattinata di domani, lunedì 23, sono previste precipitazioni nevose a quote basse sulla parte meridionale del Piemonte. Quindi, ovviamente, su gran parte dei territori della provincia Granda.



Arpa ha infatti ritenuto di informare la cittadinanza diramando ‘allerta gialla metroidrologica e idraulica’ proprio nella giornata di domani, nello specifico nelle zone delle valli Varaita, Maira e Stura, nella piana cuneese, in valle Tanaro e in quelle Belbo e Bormida.



È lecito attendersi, quindi, importanti precipitazioni, che si teme ovviamente finiscano per paralizzare la viabilità delle aree colpite come già era capitato durante l’ultima, intensa, nevicata dello scorso dicembre. Anche perché – sempre secondo Arpa – le precipitazioni risulterebbero in netto peggioramento con l’arrivo del pomeriggio e in particolar modo nei settori alpini e sulle pianure meridionali della Regione.