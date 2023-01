Neive affida la gestione del suo ufficio turistico sino al 2027

Con la conclusione del bando di gara e l’apertura delle offerte avvenuta lo scorso 12 gennaio è stato individuato il gestore dell’Ufficio Turistico di Neive fino a tutto il 2027. Sarà l’agenzia Il Tourbante Viaggi, operante sul territorio col marchio IncomingPiemonte.com, a portare avanti il progetto. Una riconferma dopo tre anni di startup e consolidamento dell’attività.

“Con grande piacere comunico che la gestione dell’Ufficio turistico di Neive è stata riconfermata, a seguito di bando pubblico, al Tourbante Viaggi/ IncomingPiemonte.com. Nei primi tre anni di attività - commenta il sindaco di Neive Annalisa Ghella – nonostante le gravi difficoltà Covid, ho apprezzato l’approccio sempre propositivo e collaborativo di Barbara e Massimo. Ho imparato ad apprezzarli per le capacità organizzative e comunicative e ora, con soddisfazione e fiducia, auguro al team del Tourbante, che nel frattempo è cresciuto con l’arrivo di Consuelo, un buon lavoro! Neive è una piccola ma preziosa realtà che ha nel tempo conquistato importanti riconoscimenti: dalla Bandiera Arancione, ai Borghi più Belli d’Italia, all’Unesco e consegniamo ora con orgoglio a loro la nostra accoglienza turistica, certi di un lavoro di alta professionalità e grande collaborazione”.

“La notizia è una soddisfazione personale che premia i sacrifici di tutto il nostro staff in un triennio non proprio facile – commenta Massimo Doglia, titolare del Tourbante Viaggi –. Da neivese Doc continuerò con orgoglio a impegnarmi nella promozione del paese dove sono nato e cresciuto”.

L’ufficio turistico è un vero punto di forza dell'ospitalità pronto a rispondere a ogni esigenza di chi visita il borgo. Aperto nel 2020 proprio dagli assegnatari del bando, gestisce i due beni museali: la Torre dell’Orologio e la Casa della Donna Selvatica. Grazie al know how del suo personale negli anni è stato implementato un vero e proprio catalogo di esperienze che spaziano tra passeggiate nei vigneti, escursioni in e-bike, picnic o sessioni di yoga tra i vigneti e tanto altro. Opportunità che, insieme alla bellezza del luogo, hanno inserito il paese tra i Borghi più belli d'Italia.