Il 31 dicembre di tre anni fa la morte di Benedetto XVI, il 265° Papa della Chiesa Cattolica

Nella foto Benedetto XVI benedice la statua della Madonna dei Fiori. A porgergliela il Maresciallo Johnny Stenta e il Generale Angelo Massa della GdF

Alle 9 e 34 del 31 dicembre 2022 moriva papa Benedetto XVI. La sua testimonianza silenziosa si è conclusa con la serenità che solo i 95 anni e una vita spesa al servizio della Chiesa possono dare.

Una figura importante, un fine teologo Joseph Ratzinger, che il 19 aprile del 2005 fu eletto

Papa, definendosi «L'umile lavoratore nella vigna del Signore».

Benedetto XVI ha lasciato un’immagine unica e speciale anche a Bra, nel nome della Madonna dei Fiori, patrona della città.

Un legame nato nell'estate del 2009, in Valle d'Aosta, quando il Santo Padre ha ascoltato con attenzione ed emozione la storia dell'apparizione per poi benedire la statua della Madonna. Lo fece in modo inedito, con la mano sinistra, a causa della rottura del polso destro.

Un ricordo che oggi è storia e qualcosa di più.