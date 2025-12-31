Brondello e Pagno insieme per i neomaggiorenni: consegnate le Costituzioni ai nuovi cittadini

Si è svolta, lo scorso martedì 23 dicembre, presso la Casa comunale di Brondello la cerimonia di consegna delle Costituzioni ai neomaggiorenni dei Comuni di Brondello e Pagno, un appuntamento ormai significativo per le due comunità della Valle Bronda. Un momento solenne e partecipato, che ha visto i due enti condividere non solo uno spazio istituzionale, ma anche un forte messaggio di collaborazione, stima reciproca e volontà comune di costruire politiche condivise a favore del territorio.

La scelta di organizzare una cerimonia congiunta rappresenta infatti un segnale concreto di vicinanza istituzionale e di visione comune, in un’ottica di valorizzazione delle piccole realtà locali e del loro futuro.

Nel corso dell’incontro, il Sindaco di Brondello, Paolo Radosta, ha rivolto ai giovani un messaggio profondo e carico di significato: "Un momento simbolico che è diventato importante per i nostri Comuni. È il segno tangibile della vostra entrata nella società civile. Questa Costituzione è una delle più belle del mondo. Leggetela e fatela vostra. Perché qui dentro ci siamo tutti noi, ci sono i nostri padri, i nostri avi. C’è tutta l’Italia, chi siamo stati e chi saremo. E a prescindere dal fatto che sia o meno la più bella, certamente è la vostra. Vi invitiamo a viverla profondamente e, tramite questa, a dedicarvi di più al prossimo e ad occuparvi con amore di questo piccolo, ma bellissimo, territorio"

A sottolineare l’importanza dell’impegno civico e della partecipazione attiva è stato anche il Sindaco di Pagno, Nico Giusiano, che ha rivolto ai neomaggiorenni un invito chiaro e diretto: "Da oggi vi aspettiamo per divenire membri delle varie associazioni di volontariato, delle Pro Loco, dell’AIB e speriamo presto di vedervi al nostro posto in questi consigli comunali, protagonisti della vita sociale e amministrativa dei vostri paesi. È un augurio che faccio a voi, ed a tutti noi. Perché solo tramite la vostra volontà ed il vostro impegno sarà possibile dare futuro a piccole realtà come la nostra".

La cerimonia si è conclusa in un clima di emozione e consapevolezza, con la consegna della Costituzione come simbolo di diritti, doveri e responsabilità. Un gesto semplice ma carico di valore, che segna l’ingresso ufficiale dei giovani nella vita civica e rafforza il legame tra le istituzioni e le nuove generazioni, chiamate a essere protagoniste del futuro della Valle Bronda.