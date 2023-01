Nuova data per il convegno con Marco Betti di Erickson su disabilità e possibilità connesse al PNRR

Era previsto a dicembre ma è stato rimandato per sopravvenute urgenze ed è quindi nuovamente possibile iscriversi al webinar “La relazione d’aiuto con cittadini e famigliari in condizione di fragilità socio sanitaria e disabilità - i servizi e la non autosufficienza: normativa e prospettive di sviluppo”; relatore del seminario online sarà Marco Betti, Ricercatore junior presso Federsanità ANCI Toscana, dove si occupa di programmazione in ambito sociosanitario integrato e sanitario territoriale.

Il seminario si terrà lunedì 6 febbraio dalle 10 alle 12 ed è completamente gratuito in quanto organizzato da CSSM, in collaborazione con Erickson e con il supporto organizzativo del CFPCemon, in chiusura del percorso formativo “La relazione d’aiuto con cittadini e famigliari in condizione di fragilità socio sanitaria e disabilità” rivolto a operatori sociali che lavorano nell’ambito della disabilità e della presa in carico di soggetti fragili.

Il webinar è libero a tutti ma rivolto in modo particolare a Direttori di servizi e strutture e ad operatori del settore che abbiano desiderio di approfondire il tema della non autosufficienza. Per partecipare è sufficiente registrarsi al link https://bit.ly/webinar6febbraio

Nella prima parte dell’incontro verranno presentati i principali modelli europei di LTC, nella seconda parte verranno approfondite le caratteristiche del contesto italiano, mettendo in evidenza le principali criticità e le differenti articolazioni regionali; l'ultima parte sarà dedicata alla rilettura della proposta di riforma della Non autosufficienza connessa con il PNRR e infine verrà lasciato spazio ad eventuali domande/riflessione del pubblico.

Per informazioni 0174701284