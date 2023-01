Ho un sogno: vorrei fare il meccanico!

Un profilo polivalente, l’operatore meccanico è in grado di eseguire lavorazioni di costruzione e assemblaggio, manutenzione e revisione di parti meccaniche; ha competenze e abilità nella lavorazione con macchine utensili, semiautomatiche e a controllo numerico computerizzato e di conduzione di impianti robotizzati.

La qualifica permette di inserirsi in aziende di produzione manifatturiera del settore meccanico di grande, media, piccola dimensione e a livello artigianale.

Le competenze maturate permettono di svolgere attività come attrezzista di macchine utensili, meccanico e montatore di macchinari industriali, conduttore di impianti ed assemblatore in serie di parti di macchine.

La qualifica è un titolo valido per l’ammissione al IV anno di Diploma di Formazione Professionale per Tecnico per l’automazione industriale - Programmazione e manutenzione (erogato in Duale con 300 ore di alternanza in azienda).

Clicca per maggiori informazioni: Meccanico su macchine utensili

Sito: www.afpdronero.it

Contattaci a Dronero: 0171-918027

E-mail segreteria.dronero@afpdronero.it o alessandra.bonarelli@afpdronero.it