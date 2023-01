Confagricoltura, seminario sulle Comunità di Energia Rinnovabile

Confagricoltura Cuneo organizza per venerdì 27 gennaio, con inizio alle ore 10, presso la sede provinciale in via Bruno Caccia a Cuneo, un seminario su “La Comunità di Energia Rinnovabile CER: modello, finalità a benefici”.

Dopo i saluti istituzionali del presidente Enrico Allasia varie relazioni affidate a diversi esperti di ogni singolo settore, moderate dall’avvocato PierMario Morra di Asti.

La prima relazione, dal titolo “Il modello CER: che cos’è, da chi è costituita e con quali scopi”, costituisce la presentazione della configurazione della Comunità di Energia Rinnovabile.

Relatore l’avv. David Colombini.

La seconda, “La cornice normativa della CER”, affronterà la direttiva RED II; il D.L. n. 162/2019; il DM 16 settembre 2020, con particolare attenzione alle novità del D.Lgs. 199/2021 e i Decreti attuativi.

Relatore l’avv. Andrea Perino

Seguirà “La progettazione della CER, il funzionamento della Comunità” con l’analisi di fattibilità costi/benefici per la Comunità. Tariffe, incentivi e detrazioni. Presentazione di casi studio.

Relatore l’ing. Luca Rollino.

L’argomento della “Realizzazione degli impianti” tratterà il tema dell’individuazione delle superfici e dei necessari titoli autorizzativi”.

La questione sarà sviluppa dal geom. Marco Buttieri, mentre il dott. Luca Perrone affronterà l’argomento della modalità e delle tempistiche di connessione alla rete.

I profili fiscali e finanziari delle Comunità di Energia Rinnovabile, la fiscalità delle imprese agricole e quella delle CER.

A trattarli sarà la ragioniera Sara Aragno.

Infine, il capitolo dell’ “Individuazione dei soggetti e veste giuridica della CER, la forma giuridica di costituzione della CER e l’individuazione dei membri della Comunità (produttori/consumatori/prosumer/entità esterna che mette

a disposizione gli spazi e/o gli impianti) e i ruoli che essi possono assumere nell’ambito di questa sarà curato dagli avvocati Federico Garrone e Ivan Libero Nocera.

Al termine delle relazioni, prima delle considerazioni finali, è previsto un confronto-dibattito tra partecipanti e relatori.

Il seminario potrà essere seguito in presenza presso la sede di Cuneo e in diretta streaming dalle sedi della Confagricoltura di Alba e Savigliano.

Info e prenotazioni eventi@confagricuneo.it