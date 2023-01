Biodigestore a Borgo San Dalmazzo, sì o no? Deve pronunciarsi l'assemblea dei soci

Per avere novità sul biodigestore a Borgo San Dalmazzo si deve attendere il pronunciamento dell'assemblea dei soci. È quanto comunicano dall'Acsr, l'azienda cuneese smaltimento rifiuti.

Dopo la notizia del 6 dicembre scorso che annunciava il finanziamento del progetto con i fondi PNRR per una cifra di 12 milioni e 851 mila euro, nulla è più trapelato.

Tanto che anche dalla vicina Cuneo c'è chi chiede chiarezza: il gruppo Indipendenti in consiglio comunale (composto da Giancarlo Boselli e Paolo Armellini, ndr) ha interpellato la sindaca Manassero e l'assessore Demichelis sulla questione per capire anche quale sia la posizione ufficiale della nuova amministrazione comunale rispetto al progetto stesso. Se ne discuterà in consiglio comunale.

Intanto a parlare è la sindaca di Borgo San Dalmazzo Roberta Robbione che aveva espresso, già in campagna elettorale, alcune perplessità sulla reale efficacia ed efficienza del progetto: “C'è un intenso lavoro di confronto e verifica della situazione tra i Sindaci del territorio e con le realtà provinciali anche grazie all'impegno del Presidente Robaldo. Si sta lavorando per comprendere la reale fattibilità/sostenibilità del progetto. Inoltre, la mia attenzione è finalizzata a tutelare il benessere dei borgarini”.

Ricordiamo che i soci Acsr sono i 54 comuni che compongono il bacino Acsr. Cuneo, Borgo San Dalmazzo e Busca come azionisti di maggioranza. Poi, in ordine alfabetico, abbiamo Acceglio, Aisone, Argentera, Beinette, Bernezzo, Boves, Canosio, Caraglio, Cartignano, Castelletto Stura, Castelmagno, Celle Macra, Centallo, Cervasca, Chiusa Pesio, Demonte, Dronero, Elva, Entracque, Gaiola, Limone Piemonte, Macra, Margarita, Marmora, Moiola, Montanera, Montemale, Monterosso Grana, Morozzo, Peveragno, Pianfei, Pietraporzio, Pradleves, Prazzo, Rittana, Roaschia, Robilante, Roccabruna, Roccasparvera, Roccavione, Sambuco, San Damiano Macra, Stroppo, Tarantasca, Valdieri, Valgrana, Valloriate, Vernante, Vignolo, Villar San Costanzo, Vinadio.

Come ci conferma la prima cittadina di Borgo San Dalmazzo “ad oggi non c'è ancora la data dell'assemblea dei soci”.

Peccato che il tempo stringe. La revisione del progetto, l'avvio della gara, l'iter autorizzativo, e la sua realizzazione dovrà avvenire entro giugno 2026, come previsto dal PNRR.