Chiusa la strada per il Pian delle Gorre

Pericolo da 3 (sulla scala di 5), oggi 26 gennaio, su Alpi Marittime e Liguri. Il bollettino valanghe Aineva invita i frequentatori della montagna alla prudenza.

Per questo il personale del Parco questa mattina ha posizionato a Madonna d'Ardua, all'inizio della strada comunale del Pian delle Gorre, anche dei picchetti per rendere ancora più evidente il divieto di passaggio in vigore da dicembre scorso.

Gli escursionisti possono accedere in sicurezza al Pian delle Gorre e al rifugio percorrendo la strada delle Canavere che parte da Madonna d'Ardua e risale la valle in sinistra orografica. L'itinerario consigliato è al riparo da valanghe e pericoli a differenza di quello lungo la rotabile principale utilizzato nel periodo estivo.

Il rifugio del Parco è aperto. Per informazioni: tel. 0171 183 6010; Visita la pagina Facebook.