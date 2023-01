Guado della Mellana: Cuneo e Boves firmano l'intesa per altre tre anni

Rinnovo triennale del protocollo d'intesa tra il Comune di Cuneo e quello di Boves per la realizzazione del guado temporaneo sul torrente Gesso in località Mellana di Boves.

E' il terzo rinnovo. Il guado costa 18mila euro, da sempre suddivisi tra i due Comuni nella proporzione di 2/3 a carico del capoluogo e di 1/3 a carico della città dominata dlla Bisalta.

Il guado, stando al protocollo, potrà essere ripristinato due volte massimo ogni anno, la prima nel periodo di giugno e la seconda nel periodo tra novembre e dicembre.

Non si fa cenno all'eventualità di un ponte definitivo, nonostante lo chieda da anni un Comitato e nonostante siano stati realizzati e presentati vari progetti.

L'assessore all'Ambiente del Comune di Boves Fabio Climaci, su questo, è piuttosto categorico: "Un ponte definitivo non si farà mai. Non ci sono risorse, non si possono investire milioni di euro per un ponte ciclopedonale. Sono stati presentati progetti che superano i 4 milioni di euro. Come Comune partecipiamo al ripristino del guado, un ponte definitivo è fuori discussione".