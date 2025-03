Ennesimo incidente sulla provinciale 7: camion esce di strada e resta in bilico sulla banchina

Ennesimo incidente sulla provinciale 7, tra Cherasco e Pollenzo. Il terzo in tre giorni, sempre, per fortuna, senza gravi conseguenze per le persone coinvolte. Numerosi, invece, i disagi al traffico nella zona, dove è presente la Polizia locale della Città delle Paci per la gestione della viabilità.

Si procede a senso unico alternato, per consentire le operazioni di recupero del mezzo pesante che stamattina è uscito di strada prima del cavalcavia, poco distante dal velox, restando in bilico sulla banchina che costeggia la carreggiata.

Il camion non ha coinvolto altri veicoli, né risultano persone ferite.