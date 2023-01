Office 2016, un classico imbattibile. Caratteristiche e vantaggi

Le applicazioni offerte da Microsoft Office fin dalla sua nascita sono state gli strumenti più significativi per gli utenti della comunicazione virtuale. All'interno del pacchetto Office, gli strumenti tali come Microsoft Excel, Word o Power Point sono indispensabili per la presentazione di documenti sia a livello studentesco che professionale. D'altra parte, le applicazioni Access, Publisher e One Note sono di grande aiuto per diffondere, trasmettere e condividere in rete tutti i contenuti che si richiedono.Nella storia di Microsoft Office, in tutte le sue versioni, non ci sono state molte differenze degne di nota. Tuttavia, la serie Office 2016 ha lanciato una straordinaria "suite" che rappresenta un aggiornamento senza precedenti. Tra questi, si può osservare un profondo cambiamento nel modo in cui ogni applicazione viene incorporata. Con le opzioni SharePoint e One Drive è possibile integrare le funzioni in modo che ogni documento possa essere prodotto e modificato da più persone nello stesso team. Tuttavia, per massimizzare i vantaggi di questo potente strumento, in modo sicuro e affidabile è quello di acquisire una licenza Office 2016. Per ottenerla, basta andare sul sito web di Revolution Soft e scegliere il pacchetto con le migliori offerte.

Alcune nuove funzionalità di Microsoft Office 2016

Una delle nuove funzionalità offerte da Microsoft Office 2016 è la possibilità di lavorare sullo stesso documento da qualsiasi dispositivo. Infatti, è possibile avviare una tabella in Excel da un PC, continuarla da uno smartphone e terminarla su un tablet o un computer portatile. Se ci sono più persone autorizzate a scrivere un report, è possibile salvare il documento originale in SharePoint o OneDrive, senza sovrascrivere le modifiche apportate dagli altri.I nuovi grafici migliorati di Excel rappresentano un'altra novità di Office 2016. Saranno di grande aiuto per coloro che utilizzano costantemente i fogli di calcolo. È ora possibile effettuare proiezioni future con un paio di clic. Il documento può anche essere condiviso con altri per la revisione o la modifica. La funzione Smart Lookup consente a Microsoft Word di fornire un contesto sui contenuti direttamente da Internet senza dover lasciare l'applicazione per cercare ulteriori informazioni. Questa funzione intelligente consente di effettuare la ricerca semplicemente selezionando la parola e, con il tasto destro del mouse, l'opzione corrispondente. Il risultato verrà caricato su un pannello laterale. Con la funzione Tell Me, l'utente può affidarsi al nuovo aiuto di Office 2016. Inoltre, è stato introdotto lo strumento Sway, che consente di creare storie, articoli o presentazioni con contenuti multimediali che possono avere funzioni interattive. Sway può essere utilizzato per ricevere messaggi, recensioni, video o immagini dai social network. Il nuovo pacchetto Microsoft Office contiene molte altre innovazioni. Non c'è dubbio che Office 2016 rappresenti uno straordinario balzo in avanti in un mondo in cui l'integrazione è la norma. Tuttavia, affinché tutte queste funzionalità siano assolutamente affidabili e sicure, il pacchetto Office 2016 deve essere originale.

Perché si dovrebbe acquistare un Microsoft Office 2016 certificato?

Molte persone e aziende utilizzano software di dubbia provenienza senza rendersi conto dei vantaggi che possono ottenere o dei rischi che possono evitare utilizzando software con licenza legale e certificata. Ci sono molti motivi per acquistare Office 2016 autentico:

Sicurezza

Per attivare una copia pirata di un software complesso, come l'Office 2016, è necessario smembrare i file per scaricarli separatamente. Un programma estero interverrà per riunificare questi file e renderli accessibili. Queste procedure possono creare delle brecce attraverso le quali i virus possono facilmente penetrare, o dei gateway per qualsiasi hacker. I dati potrebbero essere esposti. Questo non accade con una versione acquistata legalmente, poiché il pacchetto Office 2016 viene scaricato direttamente dal sito web ufficiale e attivato con il numero di licenza inviato via e-mail.

Aggiornamenti costanti

In poche parole: nessun software pirata riceverà aggiornamenti o supporto per la sicurezza. In caso di malfunzionamenti o errori di applicazione, un programma illegale non può essere supportato correttamente. Con la versione legale di Microsoft Office 2016 si ricevono gli aggiornamenti non appena disponibili, nonché la possibilità di migrare in modo preferenziale alle versioni successive, non appena disponibili.

Funzioni illimitate

Le aziende o i privati che acquistano il pacchetto legale di Microsoft Office 2016 ricevono una licenza illimitata. Ciò significa che avranno diritto alla versione completa, agli eventuali aggiornamenti e al supporto tecnico personalizzato offerto da Microsoft.

Esenzione fiscale

Nel caso in cui un'azienda o un privato acquisti software originale, viene emessa una fattura che consente di detrarre il costo come spesa di investimento. D'altra parte, alcune località sanzionano le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, il che potrebbe portare a multe per coloro che utilizzano software non originale nelle loro attività commerciali.

Conclusione

Il pacchetto Microsoft Office 2016 ha aperto una nuova era nell'uso degli strumenti di scrittura più diffusi. Da questa data in poi, le versioni successive sono semplicemente programmi di aggiornamento. Office 2016 è un'ottima scelta.