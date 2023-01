Giornata della Memoria: i ragazzi di Verzuolo in piazza Schiffer, a Villanovetta, per un momento di riflessione

Domani, venerdì 27 gennaio anche Verzuolo celebra la "Giornata della memoria". Dopo la mattinata in biblioteca che coinvolge alunni delle elementari e medie, per parlare della Shoah, l'invito per tutti e, in particolare, per il Consiglio comunale dei Ragazzi e i giovani, è di ritrovarsi alle 17.40 (precise) in piazza Schiffer a Villanovetta.

"Si rifletterà – sottolinea il sindaco Panero - su quanto avvenuto più di 78 anni fa, sullo sterminio del popolo ebraico e sull'impegno di oggi per affrontare i pregiudizi. Per noi verzuolesi un'occasione per conoscere Alessandro Schiffer, allora dipendente delle cartiere Burgo, ungherese di nascita, ebreo, vissuto a Villanovetta, al quale venne tolta la cittadinanza italiana. Fu arrestato nel 1944 a Cuneo, rinchiuso prima in carcere a Borgo San Dalmazzo, poi deportato nel campo di sterminio di Auschwitz, non sopravvissuto alla Shoah".

Alle 18 con l'ANPI verzuolese un raccoglimento in silenzio e riflessione su questo anniversario da non dimenticare.