Eventi | 19 gennaio 2026, 15:01

Busca apre la stagione del carnevale cuneese [VIDEO]

Al via la 71esima edizione venerdì 23 gennaio per culminare domenica 25 con la sfilata dei carri allegorici

Nel Cuneese è tempo di maschere, storia e tradizione: di carnevale. E' ora di rispolverare abiti e costumi. Ad aprire le celebrazioni carnevalesche sarà il 71° Carnevale di Busca, Carlevé ‘d Busca dal 23 al 25 gennaio.

Il cuore dell’evento inizierà proprio il venerdì con la consegna delle chiavi della città alle maschere Micun e Micunëtta, seguita dal carnevale dei bambini e dalla Festa della Birra sabato 24 per culminare nella grande sfilata dei carri allegorici domenica 25 gennaio.

Senti le interviste nel video per i dettagli e conoscere le maschere:



 

Redazione

