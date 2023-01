Bra, al via il congresso del Partito Democratico

Anche a Bra prende il via il congresso del Partito Democratico. Sabato 4 febbraio al Polifunzionale, con inizio alle ore 17, si terrà il congresso del circolo braidese, divenuto in questi anni il più numeroso della provincia, dedicato alla memoria del sindaco-pescatore Angelo Vassallo. Grazie a tutti gli iscritti che permettono al nostro PD di essere una realtà viva della città. I lavori inizieranno con l'illustrazione delle mozioni dei quattro candidati alla Segreteria nazionale: Stefano Bonaccini, Gianni Cuperlo, Paola De Michelis, Elly Schlein.

A seguire gli interventi di valutazione politica, che saranno aperti agli iscritti e non. Dalle 18 alle 20 si procederà alle votazioni, dalle quali emergeranno i due candidati più votati (che andranno al ballottaggio nelle Primarie di domenica 26 febbraio, aperte a tutti gli elettori del centrosinistra).

Quindi un vero momento di partecipazione e di decisione politica collettiva, che potrà anche essere non bruciante come tempistica, ma che è giusto per un partito con una vita interna scandita da regole democratiche, sconosciute alle altre formazioni. Invitiamo quindi tutti i cittadini interessati al bene comune del nostro paese ad essere presenti e a dire la propria se lo ritengono: ogni proposta sarà ben accetta, e li ringraziamo fin d'ora.