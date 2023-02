Fare packaging sostenibile: si può

Fare packaging sostenibile non è un'impresa da titani. Basta scegliere i materiali giusti e avere a cuore il Pianeta. Questi sono gli ingredienti per muovere i primi passi verso un mondo sempre più green. Packly, la piattaforma online per la creazione di packaging personalizzato, ne è un esempio. Vediamo perché.

Packaging sostenibile: di cosa stiamo parlando?

Fare packaging sostenibile è una pratica che molte aziende dovrebbero prendere in considerazione. Infatti, sempre di più, si acquista online e, in generale, i prodotti presentano diversi livelli di imballaggio che a lungo andare possono avere un importante impatto negativo sul bilancio ambientale.

Si stima che nel 2021 si siano arrivati a spedire 160 miliardi di pacchi in tutto il mondo. Quindi la domanda sorge spontanea: quanti di questi imballaggi sono realmente sostenibili?

Poiché è aumentata notevolmente la consapevolezza attorno alle tematiche ambientali, sia da parte dei consumatori che degli imprenditori, qualche passo verso l'obiettivo comune si sta muovendo. Che si fa?

Una delle prime decisioni da prendere riguarda la materia prima utilizzata per il packaging. Innanzitutto, si tratta di utilizzare materie prime provenienti da fonti rinnovabili e biodegradabili. Infatti, sarebbe opportuno scegliere materiali riciclabili come il cartone o la carta che hanno un impatto minore rispetto ai materiali plastici. Inoltre, sarebbe opportuno usare cellulosa e prodotti compostabili che si decompongono in modo naturale e che non inquinano l'ambiente.

Un ulteriore modo per fare packaging sostenibile è quello relativo all'utilizzo di inchiostri a base vegetale al posto di inchiostri a base di solventi per la stampa delle scatole.

L'importanza del cartone

Particolare rilievo è dato dall'utilizzo del cartone che, se non riciclato e trasformato in nuovi prodotti, si decomporrà naturalmente nel terreno senza creare danni di tipo ambientale. Inoltre, è molto leggero, quindi anche in fase di trasporto il basso peso ne ridurrà i costi e permetterà un abbassamento delle emissioni dei gas serra. La sua produzione richiede minore energia perché è facilmente disponibile e lavorabile. Un altro punto a suo favore sia dal punto di vista economico che ambientale.

L'importanza dell'etichettatura per un corretto smaltimento

È vero che anche il packaging deve essere sempre più "smart", ma è anche vero che tutti devono essere in grado di comprendere il messaggio che il brand vuole comunicare. In merito a ciò, ci sono nuove regole che riguardano l'etichettatura e che richiedono chiarezza nelle indicazioni di smaltimento. Anche questo significa essere sostenibili. Un cliente che sa cosa fare del proprio packaging è un cliente che contribuisce al corretto smaltimento dell'imballaggio e che ha a cuore la tutela dell'ambiente.

La personalizzazione delle misure

Personalizzare le misure del proprio packaging è un ulteriore modo per evitare sprechi e per migliorare la sostenibilità ambientale. Infatti, scegliere una confezione su misura permette all'imprenditore di non utilizzare materiali di riempimento per gli imballaggi che andrebbero ad aumentare i volumi e le quantità di prodotti riempitivi da inserire.

Gestione ottimizzata delle quantità

Anche la gestione ottimizzata delle quantità è un punto da tenere in considerazione. L'imprenditore deve essere in grado di saper calcolare in modo corretto le quantità che gli sono necessarie. Tutto al fine di evitare grandi volumi di scorte che, se non richieste, andrebbero sprecate e contribuirebbero all'inquinamento del pianeta.

Essere green: la strategia vincente per l'immagine aziendale

Fare packaging sostenibile oltre ad apportare benefici dal punto di vista ambientale, ne aggiunge altri anche in termini di immagine aziendale. Un'azienda che si dichiara green, e lo fa sul serio, potenzia la sua autorevolezza tra i clienti e tra i competitors. In particolare, i clienti che si dicono amanti del green e cercano solo prodotti che si dichiarano tali, sceglieranno chi, apertamente dimostra di esserlo in ogni aspetto. Anche quello del packaging.

Packly, il packaging sostenibile che dà l'esempio green

Ma parliamo di Packly. Si tratta di un'azienda di packaging completamente green. Non solo i packaging sono prodotti con materiali certificati e completamente riciclabili, ma anche tutto il welfare aziendale si fonda sui principi della sostenibilità. La carta è composta da pura cellulosa, le colle, gli inchiostri e le vernici sono food-safe e non contengono componenti di origine animale, i packaging sono riciclabili al 100% e prodotti con energie rinnovabili. In sostanza, attraverso la piattaforma web innovativa per la progettazione e la stampa di imballaggi in cartone, l'utente inserisce le dimensioni della scatola, crea un modello e carica la grafica personalizzata. Personalizzazione, gestione ottimizzata delle quantità, utilizzo di carta e cartone e di inchiostri sostenibili, rendono Packly 100% green.

Conclusioni

In conclusione, fare packaging sostenibile è più semplice di quello che si possa pensare. L'importante è fare il primo passo. Materiali, carta, cartone, inchiostri, best practices come gestione delle quantità e personalizzazione delle misure sono solo alcuni degli esempi che si possono mettere in pratica per ridurre l'inquinamento ambientale. Come Packly, la piattaforma all'avanguardia per creare un packaging personalizzato, 100% sostenibile.