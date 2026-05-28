Silb-Fipe-Confcommercio, la cuneese Federica Toselli entra nella Giunta di Presidenza nazionale

A seguito del recente rinnovo avvenuto durante l'Assemblea Ordinaria Elettiva dello scorso mese di aprile, nei giorni scorsi si è riunito il neoeletto Consiglio Direttivo di Silb-Fipe nella sua seduta di insediamento, nel corso della quale ha votato la nomina dei membri della Giunta di Presidenza e, su proposta del Presidente Maurizio Pasca, ha assegnato le deleghe operative.

Federica Toselli, presidente del Sindacato Locali da Ballo Silb-Fipe-Confcommercio provincia di Cuneo è stata eletta nella Giunta di Presidenza, insieme ad Alessandro Mautino, presidente di Epat Locali di intrattenimento e ballo in Ascom Torino.

“La presenza mia e di Alessandro – interviene Federica Toselli – è un riconoscimento importante per il ruolo rappresentato dal Piemonte ed in particolare della Granda all’interno della dirigenza nazionale del Sindacato”.

“Il settore del ballo e del divertimento in generale – precisa Toselli – è soggetto a norme e controlli rigidi nel rispetto massimo della sicurezza nei confronti della clientela”.

“La firma del protocollo sulla sicurezza – conclude Federica Toselli - voluto fortemente da Silb e appoggiato da S.E. il Prefetto è un segno importante dell’attenzione posta ogni giorno alla sicurezza ed incolumità della Clientela”.

“Salutiamo con piacere – affermano Danilo Rinaudo e Giorgio Chiesa, rispettivamente presidente di Confcommercio provincia di Cuneo ed Associazione Albergatori Esercenti ed Operatori Turistici della provincia di Cuneo – il nuovo ruolo ricoperto da Federica Toselli, già vice presidente dell’Associazione Albergatori, risultato dell’impegno espresso negli anni all’interno del settore del divertimento sicuro”.

Silb-Fipe nasce dalla serietà e lungimiranza di donne e uomini e le loro imprese che hanno fatto scuola in tutto il mondo per anni, che per meglio tutelare il proprio lavoro alcune di loro fondarono negli anni sessanta un’associazione che rappresenta e guida chi si occupa del tempo libero e del divertimento, gli “imprenditori dell’entertainement”.

Silb-Fipe riunisce le imprese che operano nel settore dell’intrattenimento da ballo e di spettacolo, punto di riferimento associativo nazionale per il divertimento serale e notturno e del pubblico spettacolo.

Aderisce a Hotrec, l’organizzazione internazionale che rappresenta il settore Ho.Re.Ca. in Europa.

La notte italiana è patrimonio culturale, sociale ed economico, fenomeno collettivo che va ben oltre il semplice intrattenimento.

Silb-Fipe-Confcommercio, da sempre dalla parte del divertimento sicuro.