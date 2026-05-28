Gli industriali Ambrogio Invernizzi e Matterino Dogliani nominati cavalieri del lavoro dal Presidente Mattarella

Ambrogio Invernizzi, presidente della Inalpi Spa di Moretta, nel settore agricoltura produzione lattiero casearia, e il narzolese Matterino Dogliani, fondatore del Gruppo Inc di Torino, colosso delle costruzioni e delle autostrade.

Sono i due importanti nomi della imprenditoria cuneese che, insieme al torinese Giorgio Marsiaj, per il settore industria componenti auto e spazio, e all’industriale novarese dell’aceto Giacomo Ponti, rappresentano il Piemonte nella tornata dei nuovi venticinque Cavalieri del Lavoro di cui il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha appena firmato il decreto di nomina su proposta del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, di concerto con il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida.

[Sopra Matterino Dogliani, a destra, recentemente premiato dall'Ordine dei Cavalieri del Tartufo]

GLI ALTRI INSIGNITI

Oltre a loro, nell’elenco figurano;

Vincenzo Andronaco, terziario, commercio, prodotti alimentari (estero);

Roberto Coin, artigianato, orafo (Veneto);

Marina Cvetic, agricoltura vitivinicola (Abruzzo);

Katia Da Ros, industria prodotti refrigeranti (Veneto);

Sabato D’Amico, industria produzione alimentare (Campania);

Lorenzo Delladio, industria abbigliamento sportivo (Trentino - Alto Adige);

Giuseppe Fontana, industria metalmeccanica (Lombardia);

Sergio Fontana, industria farmaceutica e cosmetica (Puglia);

Giorgio Girondi, industria tecnologie di filtrazione (Veneto);

Antonio Gozzi, industria siderurgica (Liguria);

Gioconda Gritti, terziario ristorazione (Lombardia);

Giangiacomo Ibba, terziario grande distribuzione (Sardegna);

Carlo Lastrucci, industria elettronica (Toscana);

Elisabetta Moro, industria macchine dosatura (Veneto);

Giancarlo Negro, terziario servizi informatici (Puglia);

Micaela Pallini, industria distilleria (Lazio);

Bruno Piraccini, industria ortofrutta (Emilia Romagna);

Alberto Sorbini, industria produzione integratori alimentari (Lombardia);

Marco Trombetti, terziario informatica (Lazio);

Giuseppa Vitale, terziario commercio al dettaglio alimentare (Sicilia);

Patrizia Zucchi, industria distribuzione energia (Emilia Romagna).