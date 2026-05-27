Roburent, il valore del mercato immobiliare torna a salire

Torna a salire il valore degli immobili a Roburent, come indicano i dati di Immobiliare.it. In generale cresce l’interesse per seconde case e appartamenti in montagna, grazie a una domanda sempre più orientata verso qualità della vita, natura e tranquillità

“Il valore immobiliare dipende da una moltitudine di fattori - afferma il sindaco, Emiliano Negro -: domanda e offerta, visibilità della stagione invernale ed estiva, morfologia del territorio, servizi, attività commerciali, eventi, stabilità politica, volontariato, investimenti pubblici e privati e molto altro. Non posso che essere soddisfatto di questa notizia che, prima di commentare, ho verificato con diversi operatori del territorio. È anche il frutto del grande lavoro portato avanti dalla parte pubblica: gli investimenti nel turismo invernale, i lavori pubblici, il comprensorio turistico del Monte Alpet e importanti interventi privati stanno restituendo entusiasmo a un territorio che possiede tutte le caratteristiche per distinguersi tra le località alpine e prealpine della medesima fascia”.

A fargli eco è l'ex primo cittadino, Fabrizio Nugnes, costruttore e immobiliarista: "Ci sono località che non devono reinventarsi, ma semplicemente valorizzare ciò che hanno sempre rappresentato. San Giacomo di Roburent è una di queste: una stazione turistica con una storia importante che oggi mostra concreti segnali di ripresa anche dal punto di vista immobiliare.

Dopo anni di rallentamento, il mercato locale sta tornando dinamico. Cresce l’interesse per seconde case e appartamenti in montagna, grazie a una domanda sempre più orientata verso qualità della vita, natura e tranquillità. A differenza di altre località alpine ormai molto costose, San Giacomo mantiene ancora valori accessibili, elemento che oggi rappresenta un importante vantaggio competitivo.

Chi lavora nel settore percepisce chiaramente questo cambiamento: ritornano famiglie storicamente legate alla località, arrivano nuovi acquirenti e si riaffaccia anche l’interesse di investitori che vedono nel territorio potenzialità di crescita e rivalutazione nel tempo”.

Una ripartenza che è accompagnata dagli interventi sul comprensorio turistico: il ripristino della seggiovia dopo il grave incendio degli anni scorsi, la messa a norma degli impianti e il potenziamento dell’innevamento artificiale rappresentano investimenti fondamentali per il futuro della stazione. A questo si aggiunge l'importante contributo delle associazioni e dei volontari locali, impegnati sia nella stagione estiva sia, soprattutto, in quella invernale, con la riapertura dello skilift Giardina.

Anche la continuità amministrativa e un clima più collaborativo stanno favorendo una maggiore fiducia nel territorio.

Soddisfazione anche da parre del presidente del Consiglio delle Frazioni di San Giacomo, Riccardo Arena: "Il nostro è uno spazio aperto di dialogo volto a raccogliere proposte e stimolare iniziative.

Da questo obiettivo, fissato il 26 ottobre 2025, nasce la nostra missione: fare del Consiglio è uno spazio aperto per residenti, commercianti e turisti. Lavoriamo in piena sinergia con il Sindaco e l'Amministrazione comunale grazie ad un dialogo aperto e costruttivo. Crediamo nel potenziale di San Giacomo e Cardini: una competizione collettiva per rendere questo splendido territorio il luogo ideale per il nostro benessere. Abbiamo pianificato traguardi a breve e a medio termine e i risultati già raggiunti dimostrano che la collaborazione genera valore e senso di appartenenza. Un grazie di cuore a tutti coloro che ci manifestano sostegno sia per le strade che attraverso messaggi e social: la vostra energia è la nostra spinta quotidiana a fare sempre meglio.

Ringrazio inoltre il direttivo e i collaboratori del Consiglio per aver scelto di mettersi in gioco con me in questo impegnativo ma affascinante percorso. Affrontiamo le sfide future con la certezza che la determinazione di tutti farà la differenza, che come si può apprezzare ha già dato i suoi frutti".