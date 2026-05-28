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Economia | 28 maggio 2026, 12:08

Agenti Fnaarc apre il canale WhatsApp ufficiale: tutte le novità di interesse per gli agenti e rappresentanti di commercio sempre a portata di mano

Galante: " E' un ulteriore passo avanti nel rafforzare il rapporto diretto con gli agenti del territorio”

Il Cav. Arcangelo Galante

Il Cav. Arcangelo Galante

Agenti Fnaarc, la Federazione nazionale degli agenti e rappresentanti di commercio aderente a Confcommercio, ha aperto il proprio canale ufficiale WhatsApp. Uno strumento pensato per essere ancora più vicini alla categoria, offrendo informazioni utili e facilmente accessibili direttamente dallo smartphone. Attraverso il canale sarà possibile ricevere aggiornamenti su novità fiscali, previdenziali e normative, scadenze e adempimenti, prestazioni assistenziali Enasarco, iniziative, eventi e webinar, opportunità professionali e servizi dedicati agli Agenti e Rappresentanti di Commercio. 

“L’apertura del canale WhatsApp - interviene il Cav. Arcangelo Galante, presidente del Sindacato Agenti e Rappresentanti di Commercio Agenti FNAARC della provincia di Cuneo - rappresenta un ulteriore passo avanti nel rafforzare il rapporto diretto con gli agenti del territorio”. 

“Oggi è fondamentale – conclude Galante - poter garantire informazioni tempestive, aggiornamenti immediati e strumenti di comunicazione efficaci, in grado di supportare concretamente la categoria nella propria attività quotidiana”. 

Per seguire il canale ufficiale WhatsApp di Agenti FNAARC è sufficiente accedere al seguente link: Canale WhatsApp Agenti FNAARC, cliccare su “Segui canale” e successivamente attivare la campanella per ricevere le notifiche dei nuovi aggiornamenti.

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