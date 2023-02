Bergesio: “Attiva da oggi nuova garanzia Ismea fino a 5 milioni di euro, con copertura fino all’80% per ogni impresa agricola"

“A partire da oggi le aziende agricole potranno ottenere da Ismea garanzie che salgono fino a 5 milioni di euro, con copertura fino all’80%. Un aiuto concreto per la nostra agricoltura, tanto più importante perché arriva in un momento non facile”. Così il senatore Giorgio Maria Bergesio (Lega), vicepresidente Commissione Attività Produttive del Senato, commenta l’avvio delle nuove garanzie Ismea, ampliate in base al Decreto del Ministero delle politiche Agricole e del Ministero delle Finanze pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 ottobre scorso.

Varie le novità introdotte al provvedimento.

Viene elevato a 5 milioni di euro per ogni PMI agricola o della pesca il limite massimo di importo di garanzia rilasciabile anche per imprenditori non giovani, fissato in precedenza a 1 milione di euro (per micro e piccole imprese) e 2 milioni di euro (per medie imprese).

Viene inoltre elevata all’80% la percentuale massima di copertura della garanzia per tutte le PMI. In precedenza, la percentuale massima di copertura era del 70%, fatto salvo il caso dei giovani, per i quali la copertura massima era fissata nell’80%.

Tra le finalità dei finanziamenti garantibili rimane, con lievi modifiche, la possibilità di garantire operazioni destinate alla ristrutturazione di debiti aziendali ovvero di passività bancarie in bonis, o scadute da non oltre novanta giorni e che comunque non siano classificate come inadempienze probabili o sofferenze.

“Abbiamo richiesto più volte nel corso dell'ultimo anno questo provvedimento che rappresenta un sostegno importante per le nostre aziende, per valorizzare un settore fondamentale dell’economia del nostro Paese. Con l’ampliamento delle garanzie Ismea il mondo dell’agricoltura potrà affrontare con più sicurezza le sfide che la globalizzazione pone alle nostre imprese, effettuando si ristrutturazioni del debito che investimenti importanti, anche nell’ottica dell’innovazione e della produzione di energia rinnovabile, oltre che per la promozione dei prodotti del nostro territorio”, è il commento del senatore Bergesio.