Ultimi posti disponibili per il corso di assistente di studio odontoiatrico

Finalmente a Cuneo, presso l’AFP di Via Tiziano Vecellio 8/c , è possibile frequentare il corso per ottenere la qualifica professionale di Assistente di studio odontoiatrico.

L’Assistente di Studio Odontoiatrico, spesso definito con l’acronimo di ASO, è una figura professionale che ricopre un ruolo fondamentale all’interno di uno studio dentistico e nelle strutture sanitarie che erogano prestazioni odontostomatologiche.

Profilo oggi fra i più richiesti, che permette un rapido inserimento nel mondo del lavoro, l’Assistente di Studio Odontoiatrico costituisce, da un lato, una professione innovativa, dall’altro lato si configura come versatile e completa, atta alla costruzione di un portafoglio di competenze valido per molte occupazioni in modo trasversale.

Si tratta di una risorsa preziosa dell’equipe odontoiatrica, è al tempo stesso un punto di riferimento fondamentale per il paziente, con il quale spesso sviluppa un rapporto di amicizia.

ASO deve possedere capacità umane e professionali importanti:

relazionali e psicologiche per gestire la relazione con il paziente,

organizzative e informatiche per gestire l’agenda degli appuntamenti e svolgere le attività amministrative,

tecniche e operative per preparare l’area di intervento clinico, assistere l’operatore durante l’esecuzione delle prestazioni mediche.

L’ASO ha il compito di assistere il paziente nel suo percorso all’interno dello studio odontoiatrico e l’odontoiatra durante le fasi operative. Le sue le competenze non si riducono alla “sola” assistenza, ma toccano anche la gestione quotidiana dello studio.

Nel dettaglio l’ASO:

accoglie il paziente, gestisce la relazione durante tutta la cura e offre il suo supporto fino al momento del congedo;

si occupa della strumentazione dello studio, del suo riordino, della sterilizzazione e preparazione per gli interventi;

gestisce l’agenda degli appuntamenti, si occupa delle pratiche amministrative riguardanti l’accoglienza e le dimissioni dei pazienti, controlla e aggiorna gli schedari;

intrattiene rapporti con fornitori e collaboratori esterni;

prepara l’area di intervento clinico e quanto necessario secondo le linee operative definite dai professionisti sanitari.

Si tratta di un percorso di 700 ore (Lezione in aula: 285, stage-pratica presso strutture odontoiatriche 400 ed esame: 15).Informati subito contattando

Centro di Cuneo, via Tiziano Vecellio 8/C, Cuneo. Tel. 0171/693.760; mail centrocuneo@afpdronero.it; segreteria.cuneo@afpdronero.it.