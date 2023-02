La Misericordia di Cuneo conferma la sua crescita sul territorio e cerca nuovi volontari

La Confraternita di Misericordia di Cuneo conferma anche per il 2022 una costante crescita sul territorio. Nel 2022 sono stati effettuati 9.010 servizi dei quali 3.919 codici di emergenza in convenzione per il 118 e il restante in servizi ordinari.

Il parco macchine composto da 6 ambulanze, 4 autovetture per trasporto disabili e una autovettura ha percorso in totale 322.593 km, con un incremento di quasi 600 servizi rispetto al 2021 e oltre 70.000 km percorsi in più.

Grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino si è potuta acquistare una nuova ambulanza e grazie alla Cassa Centrale e alla Fondazione Matteo Costamagna si è potuto provvedere all’acquisto di nuove attrezzature utilizzate in prevalenza per i servizi di emergenza.

Tutto ciò è stato reso possibile dal grande sforzo dei volontari e dei dipendenti con una presenza di 24 ore al giorno 7 giorni su 7.

Per far fronte a questo grosso impegno e per poter operare al meglio, si è deciso di organizzare un nuovo corso per Volontario Soccorritore 118 – Allegato A Regione Piemonte che verrà presentato presso i locali dell’associazione in via San Pio Decimo 11 a Cuneo, lunedì 20 febbraio alle ore 20,30.

Il corso prevede 26 lezioni di teoria e pratica nelle serate del lunedì e mercoledì, con conclusione a inizio giugno con esame finale. I candidati che avranno superato le prove finali inizieranno il Tirocinio Pratico Protetto sui mezzi per 6 mesi.

I requisiti richiesti sono attitudine al lavoro di squadra, idoneità fisica e il compimento della maggiore età entro giugno 2023.

Chiunque volesse maggiori informazioni può contattare i seguenti numeri 335/7798759-335/7798775 dalle ore 8 alle 18 o semplicemente presenziare alla serata del 20 febbraio, quando verrà illustrato il programma del corso e le attività svolte. Come sostiene lo slogan della Confederazione Nazionale “insieme tutto pesa la metà” e insieme si possono fare grandi cose.