"Aiutiamo il Libano": incontro tra i vertici provinciali di Confcommercio - Imprese per l'Italia e il comandante degli Alpini Davide Marini

“DONA CON IL CUORE - AIUTIAMO IL LIBANO”

Martedì 3 giugno 2025, il Presidente di Confcommercio - Imprese per l’Italia di Cuneo, Roberto Ricchiardi e il Direttore Marco Manfrinato sono stati ricevuti dal Comandante del II° Reggimento Alpini - Colonnello Davide Marini presso la caserma I. Vian di Cuneo. In tale occasione il Comandante ha ringraziato Confcommercio di Cuneo per aver collaborato attivamente al progetto di cooperazione civile militare che ha previsto la raccolta di materiale di conforto di vario genere quali farmaci e integratori, alimenti, indumenti, strumenti sanitari, giocattoli e materiale scolastico da destinare alla popolazione libanese in occasione della missione del Reggimento, prevista per il prossimo mese di luglio.

Il Presidente Roberto Ricchiardi dichiara: “A tale iniziativa benefica abbiamo immediatamente aderito come Associazione di Categoria, tuttavia ringrazio anche i nostri numerosi associati che hanno voluto altrettanto sostenere questa buona causa; con il supporto degli uffici e il coordinamento della direzione è stato possibile sensibilizzare la rete associativa in modo capillare e la risposta è andata ben oltre ogni nostra aspettativa”.