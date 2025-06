A Dronero la prima edizione della “Giornata dei Balocchi”

Sabato 31 maggio 2025, in occasione della storica “Fiera degli Acciugai” di Dronero, l'Ente Opere Pie Droneresi in collaborazione con la Cooperativa Gesac di Cuneo ha organizzato la prima edizione della “Giornata dei Balocchi”.

Per tutta la giornata gli spazi esterni della Casa Di Riposo sita in Piazza XX Settembre 19/a sono diventati una “Piazza da attraversare e vivere”, dove ascoltare musica, giocare, accarezzare animali, passeggiare tra gli stand, insomma una vera e propria “Fiera nella Fiera” a disposizione degli ospiti della Struttura, dei loro familiari e aperta a tutti i visitatori.

Il programma ampio e diversificato ha visto al mattino la musica dei “Tre note e un sorriso”, lo spettacolo “Charly Anciue’” della compagnia “Alinka Suegna”, la pet therapy proposta dall’associazione “Chabro Sarvajo” e il passaggio della Banda Musicale “San Luigi” di Dronero. Al pomeriggio è stata la volta dello spettacolo di “Bruno dell’Associazione Culturale prima che scenda la notte & la Cruss Russ Band”, la “ Musica è gioia” de “ I Tre Diesis” e la magia del “Mago Albi”.

Per tutta la giornata è stato poi possibile visitare lo stand di artigianato del legno dell’Azienda Agricola Antibu, la “Bancarella Opere Pie” allestita con i lavori realizzati dagli ospiti i insieme ai volontari, la tenera “Fattoria degli animali” dell’Associazione “Chabro Sarvajo”, il tutto accompagnato dal mitico “Gelataio in bicicletta”. Stupendo il momento di condivisione del pranzo, dove in collaborazione con la Ditta Markas, l'Ente Opere Pie ha offerto un delizioso menù festivo nel salone ristorante del Presidio ai volontari della Casa di Riposo, ai protagonisti dei vari spettacoli e ai membri delle diverse associazioni intervenuti tutti a titolo gratuito.

Il Direttore della Struttura dott. Diego Bertola ringrazia di cuore tutti coloro che a vario titolo hanno permesso la realizzazione di questo meraviglioso evento; in particolar modo esprime immensa riconoscenza al prezioso e instancabile operato dei numerosi volontari che hanno consentito agli ospiti di partecipare alla “Fiera”, senza certo dimenticare e lodare la disponibilità di tutti coloro che si sono offerti per realizzare gli spettacoli e gli stand.

Grazie all’impegno, alla passione, al lavoro e alla solidarietà di tutti si è potuto far vivere una giornata veramente speciale agli ospiti della Struttura portando loro l’affetto e la vicinanza tangibile della Comunità.

“Vedere lo stupore e la gioia negli occhi dei nostri ospiti, che hanno potuto partecipare ancora una volta alla loro tanto cara fiera mi ha commosso profondamente e riempito il cuore di felicità” puntualizza il Direttore “gli animali, gli spettacoli, la banda, gli stand, i visitatori, l'incontro e la condivisione di molte persone con la nostra realtà, veramente le Opere Pie Droneresi sono Casa di Tutti aperta a Tutti” conclude lo stesso. L’appuntamento è per il prossimo anno per una seconda edizione ancora più speciale; chi volesse partecipare o proporre idee e suggerimenti non esiti a farlo contattando il Direttore.