Villanova Mondovì, Michele Pianetta scioglie le riserve e ufficializza la sua candidatura a sindaco

La notizia era nell'aria da tempo, ma ancora mancava l'ufficialità che è arrivata nel pomeriggio di oggi, domenica 5 febbraio: Michele Pianetta si candida a sindaco per le prossime elezioni nel Comune di Villanova Mondovì per le quali al momento si prospetta una sfida a due, l'altro candidato è Roberto Murizasco.

“Mi metto a disposizione della mia comunità - sono le parole di Pianetta - perché ritengo che sia necessario dare nuovo vigore all’azione amministrativa già intrapresa, valorizzando le potenzialità di Villanova ed il suo ruolo nel Monregalese”.

Vice sindaco uscente e assessore alle Commercio ed Artigianato, Attività Economiche, Industria, Sport, Manifestazioni ed Innovazione, Pianetta ha 36 anni, è sposato ed è papà di tre figli e negli ultimi mesi ha avviato un percorso di confronto e condivisione, che si è concretizzato nella formazione di un gruppo di lavoro eterogeneo e rappresentativo di tutta la comunità "Per Villanova".

“Nei diversi incontri - sottolinea Luca Regis, professore di Economia all’Università di Torino e villanovese d’adozione - ci siamo confrontati sul futuro del Comune, partendo anche dall’esperienza di chi, come me, ha scelto di trasferirsi a Villanova con la propria famiglia”. Prospettive di crescita su cui lavorare giorno dopo giorno: “Dobbiamo credere nel potenziale di questo territorio - aggiunge Simonetta Polanski, dirigente delle Professioni Sanitarie dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo - perché i migliori ambasciatori di Villanova non possono che essere i suoi abitanti. Vogliamo far diventare Villanova più bella e accogliente”. Senza dimenticare le associazioni villanovesi, fiore all’occhiello del Comune: “Negli ultimi anni - conclude Giulia Voarino, titolare della Scuola di Danza “Gravity” - il sostegno dell’Amministrazione comunale verso il mondo dello sport e dell’associazionismo non è mai venuto meno. Vogliamo proseguire su questa strada”.

La candidatura a sindaco di Michele Pianetta verrà presentata ufficialmente sabato 11 febbraio, alle ore 15.30, ai campi da padel di Branzola.

Una scelta non casuale: “La riqualificazione del centro sportivo di Branzola - spiega Pianetta - ha rappresentato un esempio positivo di collaborazione tra pubblico e privato, un modello da replicare sempre più in futuro”. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.