Al Rondò dei Talenti l’evento finale di “TLT - Think – Learn – Tell”

Sabato 11 febbraio, dalle 15,30 alle 18,30 presso il Rondò dei Talenti (in Via Luigi Gallo 1 a Cuneo), si terrà l’evento finale di “TLT - Think – Learn – Tell”, un progetto ideato dalla Consulta Giovanile di Cuneo con il sostegno del Comune di Cuneo, Assessorato alle Politiche Giovanili, ed il contributo della Fondazione CRC e di Nova Coop (all’interno del progetto “Im.patto” - https://im-patto.it/), con l’obiettivo di dare ai giovani i giusti strumenti per raccontare al meglio le proprie idee, trasformandole in proposte concrete ed appetibili.

L’idea alla base del progetto è di promuovere l’attivazione ed il protagonismo giovanile e lo sviluppo del senso di cittadinanza, fornendo un percorso di acquisizione di soft-skill utili sia all’interno del progetto stesso che nei percorsi futuri. Per l’Amministrazione comunale TLT rappresenta infatti l’occasione di lavorare con i giovani sui temi della sostenibilità e degli obiettivi dell’Agenda 2030, individuati dalla città come elementi cardine per la costruzione della propria strategia di sviluppo, orientando in tal senso le future politiche per la città ed il territorio.

Il lavoro con i giovani, sia sulla formazione di competenze che sulla partecipazione attiva, rappresenta una delle molteplici sfide sociali e ambientali per la costruzione della città sostenibile del futuro.

Il percorso del progetto si è articolato in 3 fasi:

Fase 1 - Think

settembre/ottobre 2022

Raccolta tramite portale web delle idee proposte da giovani con l’indicazione dell’attinenza a uno o più punti dell’Agenda 2030.

Fase 2 - Learn

ottobre 2022/gennaio 2023

Ciclo di incontri, sviluppati come lezioni frontali e laboratori, con youtuber, influencer, scienziati, presentatori, professionisti del marketing ed esperti di comunicazione e divulgazione: Cristian Ranallo (Great Innova), Mattia Marangon (creatore di Legolize), Pietro Panizza (content manager ed esperto di marketing), Edwige Pezzulli (astrofisico dell’INAF -Istituto Nazionale Astrofisica), Elisa Serafini (collaboratrice di Forbes, Il Giorno e Politically), Mico Rao (Cooperativa Proteina), Valentina Consiglio (Area Promozione Legacoop Piemonte)

Fase 3 - Tell

11 febbraio 2023

Presentazione pubblica delle idee elaborate a partire dalle proposte iniziali integrando i suggerimenti ricevuti nel percorso formativo.

Premiazione, da parte della giuria tecnica, delle idee progettuali raccontate nel modo migliore, secondo i dettami appresi durante la fase 2.

La giuria tecnica sarà così composta:

Cristina Clerico, Assessora alle Politiche giovanili Comune di Cuneo

Irene Miletto, Funzionaria Area Attività Istituzionale di Fondazione CRC

Enrico Nada, responsabile Attività sociali di Nova Coop

Ilaria Blangetti, giornalista de La Stampa

Fabio Guglielmi, responsabile Comunicazione e Politiche giovanili Comune di Cuneo

Sabato 11 febbraio è dunque in programma la fase 3, con la premiazione delle idee progettuali raccontate nel modo migliore.