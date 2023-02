Radicali Cuneo in piazza per l'Ucraina: "Invitiamo tutti i partiti a partecipare"

“Il 24 febbraio dello scorso anno la Russia ha dato vita ad una tremenda guerra proprio nel cuore della nostra Europa. Stiamo iniziando ad organizzare, insieme ad altre forze politiche e realtà, una manifestazione per giovedì 23 febbraio 2023, in Piazza Audiffredi a Cuneo, alle ore 18. Invitiamo tutti i partiti e le associazioni ad aderire fin da subito all’iniziativa.”



Così in una nota Filippo Blengino, Segretario di Radicali Cuneo “G. Donadei” e Flavio Martino, coordinatore di +Europa Provincia Granda.

“La sera del 23 febbraio 2022 – continuano Blengino e Martino - le truppe russe si preparavano ad invadere l’Ucraina, una nazione libera, democratica e sovrana. Vladimir Putin, da sempre avvezzo all’utilizzo della violenza, anche in patria, per conservare il suo potere, si è sporcato le mani di sangue aggredendo un Paese libero, violando il diritto internazionale.

“Scendiamo in piazza per ribadire che non esiste “Pace senza Giustizia”. Per chiedere, a fronte dei crimini di guerra perpetrati, che Vladimir Putin sia processato dinnanzi al Tribunale internazionale dell’Aja. Promuoviamo questa veglia per ribadire il nostro totale appoggio alla Resistenza ucraina e all'invio anche di armi a sua difesa. Scendiamo in Piazza anche per chiedere al Governo italiano di riconoscere l’Holodomor come genocidio.” – concludono.