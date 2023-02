Carnevale, Coldiretti Cuneo: la nocciola Piemonte sfila all'Open Baladin di Cuneo

Ad inaugurare il Carnevale all’Open Baladin Cuneo, giovedì 9 febbraio, sarà lo spettacolo di cucina firmato Coldiretti Campagna Amica a base di Nocciola Piemonte IGP, vera stella nel firmamento delle eccellenze agroalimentari italiane. Non poteva esserci prodotto più adatto, se si considera che già nell’800 la più celebre maschera piemontese del Carnevale, Gianduja, distribuiva per le strade di Torino cioccolatini preparati con un impasto di nocciole delle Langhe, i celebri “gianduiotti”.

Giovedì sera sarà il produttore Mario Proglio dell’omonima azienda agricola di Campagna Amica, sita a Diano d’Alba, a raccontare le peculiarità della Tonda Gentile Trilobata. Mario e la figlia Elisa hanno riportato alla luce le antiche ricette di famiglia apportando un pizzico di innovazione per realizzare trasformati semplici ma deliziosi: dalla più classica nocciola sgusciata o tostata alla farina naturalmente senza glutine, ma anche le creme e le torte, il pregiato olio, e, per gli amanti del salato, il pesto e la pasta fresca.

“La Nocciola Trilobata – spiega Mario Proglio – è così denominata per la sua particolare forma a tre lati. Rispetto alle altre nocciole ha un’elevata pelabilità naturale, che la rende più facile da lavorare, e una buona conservabilità, merito del basso contenuto di grassi. Il guscio è sottilissimo, ma molto più duro di quello delle altre varietà, vero scudo di protezione per questi frutti meravigliosi”.

I partecipanti allo show cooking scopriranno come utilizzare in cucina questa perla croccante e profumata grazie agli spunti creativi di chef e studenti dell’Istituto alberghiero di Dronero, che prepareranno in diretta succulenti piatti da assaporare in abbinamento a sorsi di birra Baladin.

“Mettendo al centro prodotti agricoli autentici e di pregio, come la Tonda Gentile Trilobata, e le storie di chi li coltiva, i nostri show cooking offrono ai consumatori ottime opportunità di incontro e dialogo con i produttori e li sensibilizzano ad acquisti di qualità, legati al territorio e alla stagionalità” spiega Elisa Rebuffo, Responsabile provinciale di Coldiretti Campagna Amica.

Appuntamento, dunque, per giovedì 9 febbraio alle ore 18, all’Open Baladin in piazza Foro Boario a Cuneo. L’evento è gratuito e aperto a tutti con obbligo di prenotazione (telefono: 0171 489199).