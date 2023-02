Travolto dal trattore a Paesana: si attende il nulla osta del magistrato per i funerali del pensionato

Si attende il via libera del magistrato per dare corso alle esequie di Pier Carlo Nicolino, l’uomo vittima dell’incidente verificatosi nel pomeriggio di ieri, lunedì 6 febbraio, nel cortile della sua abitazione in via del Mulino a Paesana.



L’uomo, classe 1951, pensionato Fiat, è stato travolto dal trattore col quale stava lavorando. Un incidente forse causato da un errore di manovra durante il carico di una balla di fieno. Il mezzo agricolo si è mosso inavvertitamente travolgendone il corpo con una delle ruote posteriori, prima di arrestate la propria corsa contro un muretto presente a pochi metri di distanza.



Purtroppo inutile l’intervento dei soccorritori del servizio regionale 118, allertati dai vicini di casa. Per liberare il pensionato è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco arrivati da Saluzzo e dal distaccamento volontari di Barge, giunti sul posto insieme ai Carabinieri della locale stazione e ai funzionari dello Spresal, il servizio di prevenzione e sicurezza del lavoro dell’Asl Cn1.



La salma del pensionato è stata composta presso la camera mortuaria dell’ospedale di Saluzzo. L’uomo viveva solo e non aveva discendenti diretti. Sino all’estate 2021 aveva condiviso l’abitazione di famiglia con l’unico fratello, Ilario Nicolino, mancato nel giugno di quell’anno a causa di un improvviso malore.