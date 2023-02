Cuneo: nuovo sito internet e nuovo video promozionale per il Parco fluviale Gesso e Stura

Grosse novità per il Parco fluviale Gesso e Stura, che inizia il 2023 con una serie di nuovi progetti, che lo hanno visto impegnato negli ultimi mesi ed ora vengono lanciati ufficialmente.



La prima e più evidente novità è il lancio del suo nuovo sito internet, online da oggi. Invariato naturalmente l’indirizzo, che resta l’inconfondibile www.parcofluvialegessostura.it, diversa invece la veste grafica, più moderna e che si affida molto a fotografie e immagini, nell’intento di sfruttare a pieno il potere comunicativo dell’area protetta e arrivare più facilmente a tutti i tipi di visitatore.



Sempre più immediato e intuitivo, il nuovo sito mette al primo posto la semplicità della navigazione e si adatta nel migliore di modi a qualsiasi device, in modo da risultare ottimizzato sia per pc, sia per tablet, sia per smartphone. Naturalmente il sito è del tutto conforme alle regole e ai requisiti previsti dalla normativa per l’accessibilità e usabilità dei siti web della pubblica amministrazione.



Grande attenzione e importanza è stata data dal Parco a questo progetto di restyling, per garantire una comunicazione il più possibile al passo coi tempi e i nuovi linguaggi digitali, anche in considerazione della grande fruizione che il sito ha avuto in questi ultimi anni. Dopo una crescita esponenziale della media annuale di contatti, che negli ultimi 10 anni è passata da 15.000 a 22.000, il 2021 ha visto superato il tetto dei 30.000 contatti annui.



Come detto, il sito privilegia immagini e grafica, per renderlo sempre più intuitivo e di facile navigazione, ma non mancano i ricchi contenuti, ri-organizzati in un menù più chiaro e comprensibile. Privilegiate alcune sezioni di grande utilizzo, come quella delle news, quella dedicata agli appuntamenti e quella che permette di avere accesso diretto alla biglietteria.



Insieme al nuovo sito, cambia anche il sistema di gestione della newsletter, motivo per cui per rimanere sempre informati sarà necessario confermare la propria iscrizione o iscriversi direttamente sul sito internet.



Infine, altra novità che il Parco lancia in questi giorni, il suo nuovo video promozionale e turistico, realizzato dal regista cuneese Samuele Piacenza, con riprese su tutto il territorio del Parco e nelle sue strutture. Il video è visibile sul canale YouTube del Parco.



Tutti e tre i progetti sono stati finanziati dai fondi del Programma Interreg Alcotra Italia – Francia 2014-2020 Piano Integrato Territoriale ALPIMED PATRIM.