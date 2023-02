Partecipata serata a Chiusa Pesio per la presentazione del libro di Eric Gobetti

Al centro della serata il saggio di Gobetti "E allora le Foibe?" (edito da Laterza), presentato dall'autore con la moderazione di Fabio Dutto, che si pone come obiettivo quello di raccontare i fatti in maniera anche un po' provocatoria, come emerge chiaramente dal titolo, diventato il refrain tipico di chi sostiene il risorgente nazionalismo italico e vuole zittire l’avversario.

Una serata che è stata molto apprezzata dal pubblico e che ha dato modo anche di riflettere sulla necessità primaria di conoscere la storia e i fatti, per poter avere senso critico e uno sguardo più ampio al futuro.