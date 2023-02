A Narzole c’è la fibra ottica FTTH fino a 1 Gbps

Sono ben 1729 le unità immobiliari raggiunte dalla fibra ottica nel comune di Narzole: la fibra ottica FTTH (Fiber To The Home) è il miglior servizio attualmente disponibile sul mercato delle telecomunicazioni e permette di offrire alte prestazioni ai clienti privati, alle aziende e alle pubbliche amministrazioni che necessitano di alte velocità di navigazione, di stabilità del segnale e della possibilità di far collegare più dispositivi contemporaneamente.



Grazie ai lavori effettuati in strada da Open Fiber, Isiline è uno degli operatori accreditati per portare il servizio fin dentro gli immobili e le attività produttive del comune cuneese: grazie a squadre di installatori specializzati, infatti, il provider saluzzese è abilitato all’attivazione del servizio al cliente finale permettendo di accedere ad un servizio con velocità fino a 1000 Mbps in dowload e 300 Mbps in uplaod.



Con una linea in fibra ottica, è quindi possibile accedere alla Banda Ultra Larga per usufruire di molti servizi disponibili sul Web come la fruizione di contenuti video e audio in streaming, la navigazione su un browser, l’invio e la ricezione di dati, il gaming online e molte altre attività che è possibile svolgere con dispositivi collegati alla rete Internet.

Oltre al servizio di connettività, Isiline garantisce per i propri clienti anche un’assistenza dedicata e personalizzata grazie a personale altamente qualificato e con esperienza decennale nel campo dell’assistenza tecnica: in questo modo, il provider saluzzese non si avvale di call center ma di veri e propri tecnici in grado di intervenire anche sul campo in caso di necessità.



Per dare supporto e informazioni sull’attivazione della nuova performante linea, Isiline mette a disposizione degli abitanti di Narzole diversi canali: per attivare il servizio, è possibile telefonare al 0175-292929 e sottoscrivere il contratto con alcuni semplici passaggi. In alternativa ci si può recare presso i punti vendita operativi sul territorio, che sono ben quattro: a Fossano (via Roma 32), Carmagnola (via Valobra 129), Saluzzo (via Torino 48/A) e Cuneo (piazza Europa 22).



E’ anche possibile completare l’acquisto in totale autonomia direttamente su shop.isiline.it seguendo la procedura guidata per l’inserimento delle informazioni e dei documenti necessari per la sottoscrizione del contratto.



Per maggiori informazioni cliccare su https://isiline.it/