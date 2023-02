Volley A2/F: I risultati dell’8^ giornata di ritorno nel girone A: la Lpm Bam Mondovì nella Pool Promozione con 4 gare d’anticipo

I risultati dell’ottava giornata di ritorno della regular season (girone A) hanno confermato lo strapotere dell’Itas Trentino, vittorioso sul difficile campo della Futura Busto Arsizio per 1-3. Importante successo anche per la Millenium Brescia sul difficile campo dell’Hermea Olbia (1-3). Fuochi d’artificio in Bsc Millenium Brescia-Lpm Bam Mondovì, terminata 2-3.

Le Pumine, sotto di due set a zero, hanno reagito da grande squadra, finendo per trionfare al tie-break. Un successo importantissimo anche per la classifica, visto che con i due punti conquistati in terra emiliana, le Pumine di Solforati hanno agganciato la terza posizione della classifica, ora condivisa con Futura Busto Arsizio e Sassuolo. Lpm che, per via del peggiore quoziente set rispetto le due "coinquiline", risulta attualmente al quinto posto.

Sulla base dei risultati odierni e della conseguente classifica sono già nella Pool Promozione cinque squadre: Itas Trentino, Millenium Brescia, Futura Busto Arsizio, Bsc Sassuolo ed Lpm Bam Mondovì. Per il sesto e ultimo posto a disposizione, invece, è bagarre tra quattro squadre, ma i tre punti in più dell’Albese Como al momento sembrano pesare tanto. Ecco i risultati di giornata e la classifica aggiornata:

Risultati della VIII giornata di ritorno – Girone A

Esperia Cremona Picco Lecco 3-1 Hermea Olbia Mill. Brescia 1-3 Fut. Busto Arsizio Itas Trentino 1-3 Bsc Sassuolo Lpm B. Mondovì 2-3 Albese Como Montale 3-1 Offanengo Club Italia 3-0

La classifica del girone A

1 ITAS TRENTINO * 45 2 MILLENIUM BRESCIA* 39 3 FUT. BUSTO ARSIZIO* 36 4 BSC SASSUOLO* 36 5 LPM BAM MONDOVI’* 36 6 ALBESE COMO 27 7 HERMEA OLBIA 24 8 ESPERIA CREMONA 24 9 PICCO LECCO* 21 10 OFFANENGO 18 11 MONTALE 18 12 CLUB ITALIA 9

*una gara in meno