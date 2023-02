Saluzzo, dal Comune fondi per ampliare o aprire esercizi pubblici

Un contributo per favorire l’ampliamento di esercizi già esistenti o la riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi. Il Comune di Saluzzo, grazie ad un apposito trasferimento dallo Stato, ha pubblicato il regolamento per accedere a questi finanziamenti, che si può scaricare al link in basso (sul sito internet istituzionale dell’ente).



Si tratta di agevolazioni che riguardano gli esercizi di specifici settori: artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, commercio al dettaglio, compresa la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico.



Sono invece escluse le attività di compro oro, le sale per scommesse o gli esercizi che detengono al loro interno apparecchi per il gioco d’azzardo, quali slot machine e simili. Le domande vanno presentate entro il 28 febbraio, utilizzando il modulo allegato, all’Ufficio Protocollo del municipio o via pec o con raccomandata (con ricevuta di ritorno).

Agli esercenti arriverà un contributo per l’anno di riapertura o di ampliamento e per i tre anni successivi. La misura del contributo è rapportata alla somma dei tributi comunali dovuti e regolarmente pagati in ciascun anno.



Per informazioni e/o chiarimenti è possibile rivolgersi all Tributi oppure inviare

quesiti specifici al seguente indirizzo e.mail: tributi@comune.saluzzo.cn.it