Verzuolo, commozione e cordoglio a Falicetto per la morte di “Fredino" Giordano

Ha destato profondo cordoglio a Falicetto, frazione di Verzuolo, la morte di Chiaffredo Giordano, 62 anni, agrotecnico, da tutti conosciuto semplicemente come “Fredino”.

Imprenditore agricolo, era insegnate di esercitazioni pratiche presso l’Istituto Agrario di Verzuolo.

Figura nota in tutto il Saluzzese sia per le sue competenze che per la giovialità del suo carattere era ben voluto e stimato in tutto il comparto frutticolo.

Attivo fin dal movimento giovanile della Coldiretti, era stato tra i cofondatori dell’albo degli Agrotecnici e svolgeva attività di consulenza assicurativa contro la grandine.

Giordano era stato anche consigliere comunale a Verzuolo a metà degli anni ’90, dal 1990 al 1995.

Lascia la moglie Daniela, i figli Lucia e Giovanni, la suocera Adele, i cognati, le cognate, gli zii, i nipoti, i pronipoti, i cugini e tutti i parenti.

Il rosario questa sera, mercoledì 13 agosto, alle ore 20.30 nella parrocchia di San Bartolomeo a Falicetto.

I funerali domani, giovedì 14 agosto alle 10 nella medesima parrocchia, con partenza da Saluzzo prevista alle ore 9.40.