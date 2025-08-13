Cambio al vertice nelle caserme di Villanova Mondovì e Ormea

Importanti successione al comando delle stazioni dei Carabinieri nel Monregalese e nelle valli cuneesi. Il Comando Provinciale di Cuneo ha disposto l'insediamento di due nuovi comandanti che da questa estate guidano le caserme di Villanova Mondovì e Ormea.

A Villanova Mondovì è arrivato lo scorso giugno il maresciallo ordinario Riccardo Beatrice, 30 anni, originario di Velletri. L'ispettore conosce bene il territorio cuneese: dopo aver completato il corso di formazione nel 2020, ha prestato servizio per quattro anni alla stazione di Paesana, maturando esperienza diretta nelle dinamiche delle comunità montane della provincia.

Ad Ormea invece ha assunto il comando, dal 21 luglio, il maresciallo Aurora Esposito, palermitana di soli 22 anni. Per la giovane sottufficiale, fresca di diploma alla prestigiosa Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze, si tratta del primo incarico operativo nell'organizzazione territoriale dell'Arma dei Carabinieri.

[ Maresciallo Aurora Esposito con sindaco di Ormea Giorgio Ferraris]

Due profili diversi ma complementari: l'esperienza maturata sul campo di Beatrice e l'entusiasmo della neo-maresciallo Esposito, chiamati a garantire sicurezza e vicinanza alle comunità locali in due aree strategiche del territorio provinciale.

“A entrambi i migliori auguri di un buon lavoro per questa nuova esperienza professionale che li attende, certi che ben sapranno mettere a disposizione delle comunità che sono state loro affidate le competenze acquisite”, questo l'augurio del Comando Provinciale.