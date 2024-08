Decreto ponti: dopo Ferragosto lavori al via sulla provinciale 422 in Valle Maira

Anche il terzo ponte su un rio senza nome è ad arco in pietra con campata singola e luce di circa 14 metri, intestato sui versanti di delimitazione dell’alveo del rio. Il ponte, lungo circa 40 metri, è sovrastato dalla strada larga circa 5,20 metri, delimitata ai lati da parapetti in pietrame dello spessore di 45 cm e altezza 60 cm, intervallati da tubolari orizzontali di raccordo in ferro. Due elementi in pietra sono crollati, presumibilmente per l’impatto con un mezzo. Per consentire la sicurezza del transito veicolare sono state posate barriere provvisorie in elementi tipo New Jersey in calcestruzzo.