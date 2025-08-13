Neive e Trezzo Tinella in lutto per la morte di Elda Tranchero

"Buona, generosa, amica di tutti e molto conosciuta a Neive": Elda Tranchero (ved. Patetta) si è spenta a 94 anni circondata dall'affetto dei suoi cari. Originaria di Trezzo Tinella, in gioventù aveva lavorato fianco a fianco con il marito nei campi, incarnando i valori della fatica e della dedizione.

Dopo la scomparsa del coniuge, si era trasferita a Neive con il figlio Luigi, continuando a coltivare relazioni e passioni. Partecipava con entusiasmo al Gruppo della Terza Età e non rinunciava mai a uno dei suoi rituali più cari: il caffè al bar con le amiche, ogni mattina. Negli ultimi anni, le condizioni di salute l’avevano costretta a casa, dove è stata amorevolmente assistita fino all’ultimo dai figli Silvana e Luigi.

A piangerla i figli Luigi e Silvana (con Italo), l’adorata nipote Daniela (con Fabrizio), il fratello Rino, la sorella Marisa, cognati, cognate, nipoti e parenti tutti.

Il funerale si terrà giovedì 14 agosto alle ore 16.30 nella parrocchia di Sant’Antonio Abate di Trezzo Tinella, partendo da Neive (Corso Romano Scagliola 75) alle ore 16.10. Dopo le esequie, la salma sarà accolta nel cimitero di Neviglie. Questa sera, mercoledì, alle ore 18, in parrocchia sarà recitato il Santo Rosario.