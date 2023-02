Cuneo: al CDT il punto sulla guerra in Ucraina, a un anno dallo scoppio del conflitto

Il circolo del Partito Democratico di Cuneo e il gruppo consiliare invitano a partecipare a un momento di dibattito e riflessione sul conflitto russo-ucraino a distanza di un anno dall’avvio della guerra, presso la sala CDT (Cuneo, largo Barale 1), in data lunedì 20 febbraio alle ore 20.45.



La serata vedrà la partecipazione di due docenti, Simone Attilio Bellezza (professore associato di Storia contemporanea presso l’università Federico II di Napoli) e Marco Mariano (professore associato di Storia e istituzioni delle Americhe presso l’università di Torino), che daranno avvio alla discussione approfondendo cause, eventi e prospettive dopo un anno di conflitto.



Successivamente verrà lasciato ampio spazio al dibattito.



Per chi fosse impossibilitato a partecipare in presenza, sarà possibile seguire il dibattito tramite il canale YouTube: Partito Democratico provincia di Cuneo.