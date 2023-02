Bra, s'inaugura la rassegna musicale "Suonami ancora al giovedì"

Questo giovedì 16 febbraio si inaugura la nuova rassegna musicale braidese “Suonami ancora al giovedì” al caffè Cavour, dedicata ad un pubblico di appassionati ascoltatori.

Ospite speciale, per la serata di apertura, il cantante, chitarrista e polistrumentista Pramaggiore, con Feelin’ Free, un progetto nato dal desiderio dell’artista di tradurre in musica la propria interiorità e il proprio vissuto: quadri musicali che attingono ad un lunga esperienza multiculturale (blues, free-jazz oltre a diverse tradizioni musicali, dall’india all’africa ai canti dei nativi americani, per citarne alcune) per arrivare ad una libera espressione artistica creativa .

“Free” esprime la necessità di Pramaggiore di spaziare nella musica liberamente a trecentosessanta gradi e per richiamare il legame e la lunghissima collaborazione col trombettista Don Cherry, figura di svolta per il musicista biellese, sotto la cui leadership, nell’Organic Music Theatre, a partire dalla metà degli anni 70, ha effettuato numerosi concerti in Europa e Stati Uniti.

Un’esperienza unica, che lo porta a collaborare con diversi maestri della world music e del jazz come Nanà Vasconcelos, Charlie Haden, Eddie Blackwell, Jim Pepper, Hamid Drake. Pramaggiore, si presenta poi con il nome di Jaya Deva, incide con Eagle-Eye Cherry e Trilok Gurtu & the Glimpse, con i quali compie diversi tour. Dopo centinaia di concerti in Europa, India, Australia, USA, Nuova Zelanda, Nuova Caledonia, Martinica, Pramaggiore decide di fermarsi e di riportare l'attenzione su di sé: dalla propria voce e chitarra acustica prendono vita una serie di brani Free Spiritual Pop con voce, chitarra, pedana ritmica.

I testi in lingua inglese, nati dalla collaborazione con il paroliere Michael Quartermain, raccontano storie di vita personale infondendo coraggio e riflessione, e verranno introdotti al pubblico in italiano dall’attrice Stefania Giubergia.

Suonare, per Pramaggiore, è come vivere all'interno di un Villaggio Universale dove comunicazione, ritmo, melodia e armonia convergono verso il centro, verso il cuore, in un linguaggio che si unisce allo spirito. “Con Don Cherry ho imparato ad ascoltare ogni singola nota. Non esiste pensiero se non quello che stai suonando in quell'attimo; lasciare che sia la Musica a guidarti, dare un senso spirituale a quello che suoni".

Appuntamento alle 20,30 con possibilità di cena a buffet. Caffè Cavour, via Cavour 53, Bra