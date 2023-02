Le auto elettriche con maggiore autonomia

Le auto elettriche sono un’importante innovazione per il settore automotive. La loro capacità di muoversi utilizzando l’elettricità, infatti, le rende veicoli altamente sostenibili, meno inquinanti rispetto a quelli che hanno la necessità di usufruire di benzina o di altre tipologie di combustibili fossili.

Uno degli aspetti che, però, rappresenta una nota dolente, per questo tipo di automobili, è l’autonomia, ovvero la capacità del veicolo di percorrere specifici tragitti senza il ricorso a fonti esterne di energia.

Per tale ragione, diverse case automobilistiche, hanno deciso di investire su questo aspetto, cercando di dar vita ad auto elettriche con batterie ad alta autonomia, come la Tesla Model S Dual Motor, la Mercedes EQS 450+ o EQE 350+ e la Bmw i4, disponibile, quest’ultima, anche come vettura noleggiabile a lungo termine su movenzia.com.

Vediamole di seguito una per una.

Bmw i4: tra i migliori veicoli elettrici ad alta autonomia

La Bmw i4, ad oggi, insieme alla Bmw i7 xDrive60 e la Bmw iX xDrive50, è una delle vetture elettriche della gamma caratterizzata da una alta capacità di autonomia.

Si tratta di un’auto la cui produzione è nata nel 2021, che si caratterizza per l’essere la prima Gran Coupé solo elettrica del marchio tedesco, pratica, comoda ed esteticamente d’effetto. Le dimensioni sono adatte a rendere il veicolo aerodinamico, veloce e allo stesso tempo compatto, paragonabile ai già conosciuti SUV. Tanto che la lunghezza si attesta sui 478 cm, la larghezza sui 185 cm e l’altezza sui 145 cm.

Esterni grintosi; interni curati, stilosi e di qualità; tecnologia su misura, con display affiancati e sistemi di ultima generazione atti rendere la guida confortevole e sicura.

La Bmw i4 è presente nelle concessionarie in due versioni: la prima eDrive40, caratterizzata da dotazioni all’avanguardia e da un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,7 secondi e, la seconda (M50) contraddistinta da un allestimento sportivo e da una capacità del motore di erogare fino ai 544 CV per uno scatto da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi.

La sua maggiore peculiarità, però, rimane l’autonomia. Questa nuova tipologia di auto dovrebbe, infatti, garantire fino a 590 Km, a seconda del modello scelto e i tempi di ricarica sono notevolmente ridotti: saranno necessarie circa 8 ore e mezza per una ricarica completa presso i wallbox domestici e 31 minuti in caso di caricatori esterni, per garantire un passaggio dal 10 all’80% di batteria. Il tutto ad un paragone di prezzo eccezionale.

Altri modelli ad alta autonomia

Oltre ai nuovi modelli della Bmw i4 sono presenti in commercio altre auto elettriche con un livello di autonomia molto alta. Tra questi rientrano la Lucid Air Dream Edition R, la Tesla Model S Dual Motor e la Mercedes EQS 450+ e EQE 350+.

La Lucid Air Dream Edition R è solo uno dei due modelli proposti dalla casa automobilistica, ma a cui è necessario fare riferimento in quanto principalmente progettata per garantire la massimizzazione dell’autonomia dell’automobile. Si tratta di una vettura estremamente elegante e veloce, in grado di raggiungere i 270 Km/h con un’accelerazione da 0 ai 100 Km/h in 2,9 secondi e con una capacità di 585 Km.

La Tesla Model S Dual Motor, è una vettura presente ormai da diversi anni sul mercato, che continua comunque a rappresentare uno dei capostipiti principali delle moderne vetture elettriche. Le sue caratteristiche non sono cambiate di molto dai primi modelli, ma ciò che negli anni è stato un punto focale di miglioramento è il powertrain, ovvero la capacità di autonomia del veicolo. Questa è, infatti, oggi in grado di percorre fino a 640 Km con un pieno di energia e la sua ricarica non richiede tempi di attesa eccessivamente lunghi, in casa può impiegare dalle 6 alle 9 ore andando a 120V, mentre nelle stazioni presenti per strada è necessario attendere all’incirca un quarto d’ora.

La sua capacità quindi è notevole.

Infine, tra gli altri veicoli da citare, anche se non sono gli unici, rientrano la Mercedes EQS 450+ e la EQE 350+.

La prima si caratterizza per la sua efficienza e i consumi molto contenuti. Si tratta di un’auto lussuosa e tecnologicamente avanzata, considerata tra le migliori vetture elettriche a zero emissioni al mondo, con un motore da 333 CV e una batteria da 108 kWh, con una velocità massima di 210Km/h in grado di raggiungere un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,2 secondi e un’autonomia reale stimata che raggiunge i 470 Km.

Infine, la Mercedes EQE 350+ è una berlina elettrica, capace di raggiungere una velocità massima di 210 Km/h, con un’accelerazione da 0 a 100 Km/h in 6,4 secondi e con una stima di autonomia che raggiunge i 430 Km e con un consumo di 136 Wh/km.