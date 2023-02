Corsa al passaporto: anche a Ceva lunghe code all'Open Day

Alle 8 di oggi, sabato 18 febbraio, erano circa una settantina le persone in coda all'Open Day passaporti a Ceva. I primi, per sicurezza, si sono messi in fila addirittura alle 3. La maggior parte della gente è poi arrivata a partire dalle 6.

A fine della mattinata sono state oltre 100 le pratiche registrate, per i residenti nel Cebano e nel Monregalese, oltre il doppio delle istanze previste (che erano 50, ndr), mentre sono state effettuate altre 150 prenotazioni per le prossime settimane.

Per aiutare le operazioni erano presenti anche gli alpini e i volontari del Foam Club.

Da moltissimi mesi infatti riuscire a prenotare un posto per fare la richiesta di rilascio del passaporto è una vera e propria impresa. Anzi, un incubo, con tempi che superano i sei mesi un po' ovunque. Nessuna eccezione per Cuneo dove i due open day hanno segnato lunghe code formatesi all'alba.

La Questura di Cuneo, proprio per venire incontro ai tanti che non riescono a prenotare tramite il sito, ha organizzato alcune aperture straordinarie ad accesso libero. Ci si mette in coda, con tutta la documentazione al seguito, e si aspetta il proprio turno, alla vecchia maniera.

Ottima dunque l’organizzazione da parte della sede cebana della Questura, che ha garantito una gestione rapida ed efficiente per il disbrigo delle pratiche, risolvendo le problematiche relative alla procedura di prenotazione sulla piattaforma online.

Ecco i prossimi Open Day agli uffici di piazza Torino a Cuneo:

Lunedì 20, martedì 21, mercoledì 22 e giovedì 23 febbraio dalle 8,30 alle 12;

Mercoledì 22 anche dalle 14,45 alle 16,45.

Ancora, lunedì 27 e 28 febbraio, mercoledì 1° e giovedì 2 marzo dalle 8,30 alle 12 (in questi due ultimi giorni anche dalle 14,45 alle 16,45).

Open Day Alba

Giovedì 23 febbraio ad Alba dalle 14,30 alle 17. Massimo 50 istanze per i residenti nell’Albese.