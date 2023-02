Strade sicure: Mondovì investe mezzo milione di euro a San Giovanni dei Govoni

Un territorio morfologicamente irregolare disteso per oltre 87 km² ai piedi delle Alpi Liguri e organizzato per quartieri, frazioni e nuclei abitati indipendenti. Le strade, allora, quale collante imprescindibile per unire la comunità monregalese garantendo a ciascuno i servizi essenziali.

Nasce da queste constatazioni la volontà dell’Amministrazione comunale di Mondovì di sistemare e mettere in sicurezza l’intero territorio di competenza, concentrandosi in particolare sulla salvaguardia delle infrastrutture stradali, come richiesto nel 2018 dallo stesso Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a seguito del tragico crollo del Ponte Morandi di Genova.

Una ricognizione sullo stato di salute delle infrastrutture stradali, ferroviarie e idrauliche che il Comune di Mondovì aveva a suo tempo trasmesso alla Provincia di Cuneo e che in questi giorni ha conosciuto la sua prima fase operativa, con l’approvazione da parte della Giunta dell’apposito progetto esecutivo volto a intervenire su alcune delle suddette criticità cittadine.

Ammontano infatti a 500.000 euro (di cui 372.000 per lavori) i finanziamenti ottenuti dall’Unione Europea in seno al progetto denominato “PNRR: MISSIONE 2 - COMPONENTE c4 - INVESTIMENTO 2.2. Intervento di salvaguardia su infrastrutture stradali di Prima fase”.



«Uno stanziamento di fondamentale importanza che ci mette nella condizione di attuare le prime misure di salvaguardia della nostra rete stradale, facendo seguito a quanto richiesto negli scorsi anni dal Ministero» hanno commentato il sindaco Luca Robaldo e l’assessore ai Lavori Pubblici, Gabriele Campora. «Grazie ai fondi del PNRR, ai nostri uffici e ai progettisti incaricati, uno degli obiettivi più importanti del nostro mandato amministrativo (la messa in sicurezza del territorio) trova oggi compimento in una nuova attività di prevenzione. Dopo gli interventi sull’Ellero e sulla stabilità della collina di Piazza, uno straordinario piano d’azione per la rete viaria del nostro comune. Questo primo stanziamento ci consentirà infatti di intervenire in località San Giovanni dei Govoni, dando finalmente seguito alle tante segnalazioni giunteci da parte dei cittadini. Il progetto esecutivo appena deliberato, in effetti, ci permetterà di realizzare in via San Giovanni dei Govoni un muro controterra e una sovrastante barriera di sicurezza lato canale, consentendo il consolidamento e l’allargamento della carreggiata. Un intervento che agevolerà la circolazione stradale e garantirà una maggior sicurezza infrastrutturale, a testimonianza dell’attenzione che la nostra Amministrazione rivolge da sempre alle frazioni e ai nuclei abitati indipendenti, elementi imprescindibili del tessuto comunitario monregalese. Nelle prossime settimane verrà organizzato un incontro ad hoc con gli interessati al fine di illustrare il progetto nel dettaglio».