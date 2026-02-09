 / Attualità

Attualità | 09 febbraio 2026, 19:37

Cuneo in festa per i 100 anni della ex titolare dell'Albergo Scudo di Francia di Prazzo

La signora Maria Cucchietti, ospite della struttura "Casa Famiglia" nel capoluogo, ha tagliato oggi il traguardo del secolo di vita festeggiata dagli affetti più cari e dal personale della Casa di riposo

Maria Cucchietti con l'assessora Paola Olivero

Oggi, lunedì 9 febbraio, la signora Maria Cucchietti, ospite della Casa di riposo "Casa Famiglia" di Cuneo, ha festeggiato il suo centenario in compagnia degli affetti a lei più cari. Ha ricevuto l'omaggio del Comune di Cuneo, nella persona dell’assessora alle Politiche Sociali, Paola Olivero, e gli auguri affettuosi di tutto il personale della struttura.

Nata il 9 febbraio 1926 a Fossano da Antonio e Casasso Maria, di Albaretto Macra, il 26 aprile è andata sposa a Casale Eriberto e si è stabilita a Prazzo, dove con il marito e la cognata Irene ha gestito lo storico Albergo Scudo di Francia.

Rimasta vedova nel 1974, ha continuato a vedere in questa sua attività una fonte di luce e una forza per continuare a vivere.

La sua gestione era caratterizzata dal calore umano, dalla cultura della montagna e da una storia che ha radici e tradizioni profonde. La stessa storia che racconta la grandezza di una donna che, al di là della fatica e delle sofferenze, ha curato con amore i propri cari e lavorato con il sorriso sulle labbra. Un sorriso che ha conservato anche ora, nascosto da rughe più profonde, ma che appare spontaneo quando a lei ci si rivolge in “occitano”, menzionando i suoi cari, la sua casa, il suo Prazzo.

