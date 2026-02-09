Cuneo in festa per i 100 anni della ex titolare dell'Albergo Scudo di Francia di Prazzo

Oggi, lunedì 9 febbraio, la signora Maria Cucchietti, ospite della Casa di riposo "Casa Famiglia" di Cuneo, ha festeggiato il suo centenario in compagnia degli affetti a lei più cari. Ha ricevuto l'omaggio del Comune di Cuneo, nella persona dell’assessora alle Politiche Sociali, Paola Olivero, e gli auguri affettuosi di tutto il personale della struttura.

Nata il 9 febbraio 1926 a Fossano da Antonio e Casasso Maria, di Albaretto Macra, il 26 aprile è andata sposa a Casale Eriberto e si è stabilita a Prazzo, dove con il marito e la cognata Irene ha gestito lo storico Albergo Scudo di Francia.

Rimasta vedova nel 1974, ha continuato a vedere in questa sua attività una fonte di luce e una forza per continuare a vivere.

La sua gestione era caratterizzata dal calore umano, dalla cultura della montagna e da una storia che ha radici e tradizioni profonde. La stessa storia che racconta la grandezza di una donna che, al di là della fatica e delle sofferenze, ha curato con amore i propri cari e lavorato con il sorriso sulle labbra. Un sorriso che ha conservato anche ora, nascosto da rughe più profonde, ma che appare spontaneo quando a lei ci si rivolge in “occitano”, menzionando i suoi cari, la sua casa, il suo Prazzo.